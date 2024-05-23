女神安芝儇定居高雄成「最強市民」　將現身愛河龍舟賽歡慶端午

▲女神安芝儇定居高雄首份任務，將登愛河龍舟賽成「最強外援」。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

2024高雄愛河端午國際龍舟嘉年華將於6月8日至10日登場，台鋼雄鷹啦啦隊女神安芝儇成為今年度活動推廣人，將會出席5月25日的點睛祭儀，及在6月10日率領台鋼啦啦隊登場應援。而這也是安芝儇宣布定居後，首度在高雄度過端午連假，期待透過這次推廣更參與競賽更深入高雄文化，成為活動最強外援。

高雄市長陳其邁表示，自安芝儇搬來高雄後，很多粉絲期待市府邀請她推廣相關活動，謝謝她願意接下這個任務，成為愛河龍舟賽的最強外掛，市府也將盡力扮演好東道主角色，帶她體驗港都獨有熱情。

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▲2024高雄愛河端午國際龍舟嘉年華將於6月8日至10日登場。（圖／記者賴文萱翻攝）

愛河龍舟賽預計將集齊北中南6支職業球團啦啦隊，在賽事三天一同為選手加油打氣，成為全台應援最有力的龍舟賽，要讓選手及觀眾感受高雄龍舟賽不一樣的青春熱情。

今年的高雄龍舟賽很國際，預計有16個高雄市的姊妹市、友好夥伴城市及駐台機構共襄盛舉，位於高雄的四個駐台機構更是首度全數參加，美國在台協會高雄分處將由張子霖處長領軍，結合高雄美國學校成員首度參賽。

而日本台灣交流協會高雄事務所奧正史所長也結合了日本人會及高雄日僑學校，以兩隊大陣仗熱血參賽，更以「絆」為隊名展現台日友好情誼。

▲安芝儇將登愛河龍舟賽成「最強外援」。（圖／記者賴文萱翻攝）

同樣也是首度組隊參賽的馬尼拉經濟文化辦事處高雄分處則對於此次受邀組隊參賽表示期待及興奮，賽前開心設計了隊服，要好好體驗高雄熱血的傳統文化。

而其他姊妹市、友好夥伴城市及駐台機構也將共組國際隊參賽，包含數名駐台使節將在端午節當日親訪高雄，一起嗨翻愛河。市府也細心安排賽前教學及練習，讓第一次接觸龍舟的高雄好朋友更完整的體驗民俗運動的樂趣。

▲▼愛河龍舟嘉年華有文創市集，還有夜間龍舟賽。（圖／記者賴文萱翻攝）

本年度愛河龍舟除安芝儇及全台職業球團啦啦隊推廣應援外，也特別加強家庭參與，規劃親子龍舟競賽及體驗，設置大型氣墊及邀請紙風車劇團表演，要讓大家端午放電曬小孩。

睽違四年的夜間龍舟也將在高雄重現，要讓選手在愛河美麗的夜景下英勇奮戰。另外現場更集結陸域龍舟打卡點、海域龍舟賽事、空域佛光山贊助飛龍燈等三龍共舞，還有200攤文創市集串聯，好拍又好逛。