快訊／高雄25日超大範圍停水！11區36hrs沒水可用　19萬戶快儲水

▲高雄25日將大停水36小時。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

台電16日晚間於高雄市仁武區施工時，不慎挖破直徑2000mm的自來水管，導致大量泥水湧出，水公司預訂於25日中午12點起停水36小時，進行管線工程支援北高雄用水，屆時將有11行政區、19萬戶受影響。

台電挖破管，導致日漏1萬公噸用水，水公司評估要搶修此管線，停水範圍相當大，且影響時程長，為降低影響時間和範圍，因此先行辦理1600mm自來水管線工程支援，預訂停水改接時間為5月25日中午12點至5月26日晚間24點。

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水公司指出，停水區域包含11個行政區，影響供水時間總計36小時，影響戶數約19萬戶，提醒受影響民眾請提前儲水備用。考量工程進度施作及民眾通行安全，工地周邊會執行交通管制，請用路人配合改道。

▼高雄5月25日大停水影響範圍曝。（圖／記者許宥孺製表）

水公司強調，本次除停水、降壓區域外，其餘地區仍保持正常供水，不過在恢復供水時，自來水管線末端、大樓及地勢較高地區，因水壓需一段時間才會恢復正常，因此恢復供水時間會較延遲。

水公司提醒，於停水前6小時完成儲水，停水期間應關閉抽水機電源，若建築物的自來水進水口低於地面的用戶，在停水期間需將總表前制水閥關閉，以避免可能虹吸污染發生，待恢復供水後，應將全部的水閥打開排氣，以利迅速恢復供水。