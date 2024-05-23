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暑假遊日首選！「舌尖上的郵輪」強勢回歸高雄　旅展推限定優惠

▲▼名勝世界壹號郵輪(Resorts World One)。（圖／港務公司提供）

▲名勝世界壹號郵輪強勢回歸高雄，8月從高雄出發遊日有3航次。（圖／港務公司提供）

記者許宥孺／高雄報導

今年暑假搭郵輪遊日本的旅客有福了！以「舌尖上的郵輪」著稱的「名勝世界壹號」郵輪強勢回歸高雄，配合為期4天的高雄國際旅展，旅行社推出3重限定優惠，已吸引超過5成以上預訂，預期將會是這次高雄旅展最搶手遊日航程優惠。

「名勝世界壹號」總噸數約7.5萬噸、船長268公尺、船寬32公尺、客艙928間、載客數1856人，船上免費中餐廳提供早餐、上午茶、中餐、下午茶、晚餐、宵夜，一日供應六餐，是以「舌尖上的郵輪」著稱的美食郵輪。此外，服務人員有8成以上會講中文，語言溝通無障礙，堪稱是最懂台灣人的郵輪。

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▲▼名勝世界壹號郵輪(Resorts World One)。（圖／港務公司提供）

▲▼名勝世界壹號郵輪(Resorts World One)被稱為舌尖上的遊輪。（圖／港務公司提供）

▲▼名勝世界壹號郵輪(Resorts World One)。（圖／港務公司提供）

船上匯集多項娛樂及休閒設施，星座劇院提供國際秀娛樂表演，還有健身中心、水療中心、「凱撒」滑水道、VR探索館、免稅精品廊、糖果屋及兒童專屬的俱樂部「小小夢想家天地」等，適合全家一同出遊，享受海上移動樂園的無窮樂趣。

名勝世界壹號強勢回歸高雄，前高雄市旅行公會理事長吳盈良所開設的捷利旅行社為代理商，此次推出8月從高雄出發的3航次跳島遊日航程。包括高雄-那霸-石垣5天4夜、高雄-那霸-宮古5天4夜、高雄-石垣-高雄3天2夜。

配合明日登場的高雄國際旅展，捷利旅行社即日起至5月31日推出旅展限定三重優惠，除了每房立減5000元外，再贈送每人日本岸上esim 1GB漫遊、並加碼贈送下船日本岸上觀光行程。

▲前高雄市旅行公會理事長、捷利旅行社董事長吳盈良。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲前高雄市旅行公會理事長、捷利旅行社董事長吳盈良。（圖／記者許宥孺翻攝）

吳盈良強調，一般郵輪銷售期約需6至8月，這次高雄出發航程4月公開至8月出發雖不到4個月，但由於行程豐富及早鳥優惠方案，包括捷利及其他銷售代理的旅行社已吸引超過5成以上的預訂了，預料這次旅展限定優促銷，將成為旅展熱門的搶手商品之一。

▲▼BICCAMERA優惠券。（圖／業者提供）

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

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