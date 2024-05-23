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孕婦羊水破人困車陣　南警啟動急難救助7分鐘送抵醫院助順產

▲陳姓孕婦前往醫院途中發現羊水已破即將臨盆，適逢下班交通尖峰時間，焦急的家屬經向六分局警方請求協助，警方警車開道引導僅花費7分鐘便順利將孕婦送抵醫院，陳女母子均安。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲陳姓孕婦前往醫院途中發現羊水已破即將臨盆，適逢下班交通尖峰時間，焦急的家屬經向六分局警方請求協助，警方警車開道引導僅花費7分鐘便順利將孕婦送抵醫院，陳女母子均安。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市一名懷胎35週陳姓孕婦，22日於家中感到身體不適，由家屬陪同前往醫院途中發現羊水已破，即將臨盆，適逢下班時段的交通尖峰時間，焦急的家屬正巧行經市警六分局金華派出所，經向警方請求協助，警方見情以警車開道引導，僅花費7分鐘便順利將孕婦送抵醫院，陳女母子均安。

市警六分局指出，該名陳姓孕婦22日下午於家中感到腹部不適，便請林姓丈夫提早下班回家陪伴，準備從安平住處前往東區醫院就醫，惟適逢下午5時多的交通尖峰時間，兩人在車陣中又驚覺陳婦羊水已破，必須馬上趕赴醫院生產，所幸兩人正巧行經六分局金華派出所，即直接向警方請求協助開道，以免延誤就醫。

▲陳姓孕婦前往醫院途中發現羊水已破即將臨盆，適逢下班交通尖峰時間，焦急的家屬經向六分局警方請求協助，警方警車開道引導僅花費7分鐘便順利將孕婦送抵醫院，陳女母子均安。（圖／記者林東良翻攝，下同）

金華派出所巡佐郭俊男與警員楊東穎聞訊後，考量正值市區下班尖峰時刻，道路交通壅塞情形，為孕顧及婦及胎兒安全著想，兩人隨即駕駛巡邏車並開啟警報器開道，林男則駕駛車輛緊隨在後，原本需要25分鐘之車程，縮短於7分鐘內便平安抵達醫院，由醫院人員接手孕婦臨盆事宜，隨後便於到院1小時內順利生產，所幸母子均安。林男十分感謝員警及時協助救援，縮短路途所需時間，才能讓小生命平安誕生。

市警六分局長林獻力呼籲，若民衆遇到類似緊急救護情況，應先撥打119專線請求協助，由消防員提供專業救護，救護車上亦有救護設備，以免耽誤黃金救援時機。民眾遇有緊急危難，亦可向警方請求協助，警方會竭誠為民服務，即時伸出援手，發揮警察熱心助人的一面。

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