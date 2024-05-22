殺人未遂逃犯身上沒錢！逃4天去工地2天　還沒領薪就被逮

▲簡郁紘逃亡4天終於被逮。（圖／記者陳以昇翻攝）



記者陳以昇、鄒鎮宇／台北報導

涉犯殺人未遂罪嫌的39歲男子簡郁紘在基隆某醫院執行監護，不料他19日上午脫逃，搭乘客運跑到北市，曾在台北車站附近、龍山寺、西門町等熱鬧區域現身，22日在新莊被逮，結束4天逃亡。據悉，簡郁紘身無分文，在台北市找臨時工賺錢卻失敗，才化名「簡信宏」逃到新北市打工，最後卻連薪水都還沒領到就被逮。

簡男患有思覺失調，今年1月間在北市犯下殺人未遂案件，被法院判刑3年，並在執行刑罰前先進行5年監護，全案定讞。然而，他19日從醫院逃脫，起初不斷在基隆市區徘迴，最後搭乘客運到台北市松山區，現身於南京東路及三民路口、台北車站附近、龍山寺、西門町等地，於20日跑到板橋新埔站。

警方一路追查發現，簡男身上應該沒有太多錢，因此無法找旅館住宿或買食物，沿路也曾找臨時工想賺錢，但未被僱用。然而，此行為引起警方高度警戒，擔心嫌犯會因缺錢而興起搶劫的念頭。

雙北警方22日晚間獲報，簡嫌疑似要到新北市新莊區某大樓打臨時工，因此立即出動將簡逮捕歸案。

據悉，簡男在新莊、林口做工地粗工21、22日2天，一天1400元，還沒領到錢。簡男住雙鳳路宿舍，22日晚間7時30分外出倒垃圾時，被埋伏警力抓到。另外，簡男使用假名「簡信宏」應徵，因此老闆不知道他的真實身分。