老婆狂孕吐「只有吃泡麵沒事」　他急求助：怎麼辦？醫師中肯回

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

許多孕婦在懷孕初期，會出現噁心嘔吐的情況。一名人夫無奈求助，表示太太現在不斷孕吐，很多食物都無法吃，唯有泡麵能接受；對此，婦產科名醫蘇怡寧中肯回應，更直言「不然餓死有比較好嗎？」

該名網友透露，孕妻現在味覺、嗅覺改變，經常孕吐、出現各種不適症狀，很多食物都沒辦法吃，唯有吃泡麵不會不舒服，但又擔心影響寶寶，「所以想請教蘇醫師，若是太太真的身體不適，只願意吃泡麵的話，是否有建議的頻率呢？」

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對此，蘇怡寧表示，兩害相權取其輕，凡事先求有再求好，人也是一樣，先求活下去再談如何活得更好，「這位憂心的同學，我完全肯定你對你老婆的愛與在乎；不過，作為一個旁觀者，我還是想要提醒一下，太過炙烈的關懷，最後還是有可能會導致窒息的。」

▲其實泡麵也能吃得營養均衡。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

他直言，健康有很多層次，心靈上的健康快樂也是很重要的，「就像我們常常會提醒媽咪懷孕不要胖太多，但就是提醒而已，這是屬於科學上殘酷的現實，千萬不要往心裡去，因為我們知道...快樂還是最重要的，如果你吃得很快樂，那就吃吧！」

對此，網友們紛紛回應，「泡麵也可以加點青菜，加顆蛋」、「這讓我想到，懷孕初期嚴重孕吐，只有吃剉冰才覺得舒服，然後一大堆人就說，怎麼能吃冰，但我那時候就只吞得下冰啊」、「加蛋加菜最好吃，如果是辛拉麵記得加牛奶跟起司」、「泡麵可以+雞精+青菜+肉+蛋…整個營養加滿」、「我懷孕的時候超級喜歡雞蛋糕」。

據了解，孕吐通常會在懷孕第5-6周出現，約第8周為高峰期，不過一般來說，約14-16周會有所緩解，而每個人因體質不同，嚴重程度也會有差；若想緩解孕吐，可少量多餐、飲食清淡、多喝水、攝取維他命B群、避免空腹，還有多走動、放鬆心情。