王必勝轉戰開發金「年薪800萬」？　 王鴻薇嗆：民進黨有什麼不敢的

▲前衛福部次長王必勝。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

衛福部次長王必勝14日接受當時總統蔡英文贈勳時，就曾表示，未來計畫朝向不同領域發展，對於新職充滿期待。今（23日）便傳出王必勝將出任開發金旗下開發資本轉投資子公司副董事長。對此，國民黨立委王鴻薇今表示，王必勝既無法律又無金融專業，難道要去金控公司做醫療嗎，連王必勝都可以轉戰開發金「年薪達800萬」，民進黨還有什麼不敢的？

王鴻薇於臉書表示，王必勝傳出將到開發金旗下的中華開發資本，外界推測，王必勝也可能擔任開發資本的法人董事，她想問王必勝既無法律又無金融專業，難道要去金控公司做醫療嗎？更不要說中華開發資本具有創投屬性、也有醫療生技投資。王必勝是否違反「旋轉門條款」？

王鴻薇指出，根據媒體報載，醫界人士爆料，先前早已聽聞王必勝要轉戰金控集團，到民間企業服務，薪水比傳言中王必勝要去的部桃院長還高。此人士更說，衛生福利部桃園醫院的院長，月薪至少60萬元，也就是說王必勝到開發金集團服務，年薪至少800萬元。

王鴻薇大酸，當民進黨官員卸任照樣吃香喝辣，完全不避嫌。經濟部前部長王美花卸任出任台新金獨董本來就有觸犯「旋轉門條款」之嫌，而王美花的先生顧立雄還任國防部長，王美花卻完全不用避嫌相當離譜，更不要說現在王必勝既無法律專業，也無金融專業，還能轉戰開發金，綠營卸任官員大辣辣不避嫌「當門神」?吃銅吃鐵什麼都敢，都不怕吃太撐了噎死？

▼國民黨立委酸王必勝轉戰開發金任職。（圖／翻攝王鴻薇臉書）