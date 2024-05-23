快訊／立院表決大戰明再登場！　綠控藍動員「退軍」憂青年安全

▲民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤。（圖／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院會明（24日）繼續處理社會高度矚目的「國會改革」法案，將再度上演表決大戰，也有公民團體發動在立法院周邊集會，訴求反對黑箱、程序正義。民進黨團幹事長吳思瑤今（23日）下午出示多則LINE群組訊息，指藍營動員退役軍人、國民黨立委後援會幹部、立法院長韓國瑜後援會成員，要鎖定民進黨立委，為明日自主集結的年輕世代感到憂心。

吳思瑤今天下午與黨團副幹事長洪申翰一同舉行記者會，她說，國民黨團現在開始動員各種勢力，企圖在立法院周遭施壓民進黨立委，包括在LINE群組發動「中國國民黨聲援國會改革案動員」，時間訂於5月24日，地點為立法院，闡明「敬邀我退軍團體參加，全力護持」。

吳思瑤說，中國共產黨今天發動軍演，包圍全台，威嚇台灣，國民黨就利用退軍包圍立院，要來鎖定民進黨的立委。她續指，中華民國的軍人難道要被國民黨這樣煽動嗎？在退休之後加入暴力行動嗎？

吳思瑤表示，國民黨新科立委也透過後援會群組動員支持者，明定動員各區後援會的副執行長，「透過立法委員的群組進行政治的動員」，此外，立法院長韓國瑜後援會也發布相關動員令。

吳思瑤直言，「我們真的很為明天自主集結的年輕世代的安全感到憂心，我們要呼籲大家：來守護台灣的民主，來力阻黑箱的惡法，但請各位朋友一定要保護好自己，保護好自己身邊每一位朋友，謝謝你們為台灣民主站出來」。

