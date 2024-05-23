高中不愛讀書「突跳出同學IG」　她一看嚇爛：老婆都超正

▲原PO羨慕，高中同學是人生勝利組。（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

「千萬不要好奇以前同學過得怎樣！」一名女網友透露，IG突然跳出高中男同學IG，接著連結到其他同學近況，各個曬出豪宅、名車的照片，尤其老婆都超正，讓原PO感到訝異又衝擊，「不知道差距這麼大...我家跟他們比簡直是貧民戶！」文章引發網友熱議，「比也比不完」、「人生本來就不公平！」

一名女網友在Dcard表示，高中畢業很久了，最近突然滑到高中同學的IG，事後也翻了其他人的近況，「不看不知道，一看嚇一跳，以前那些讀書讀不好又吊兒郎當的人，如今各個娶漂亮的老婆」，然後各個住豪宅開名車。

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頓時間，原PO直言有種深深的無力感，高中讀私校時，就隱約知道同學們家境不錯，不少人畢業就被送到國外讀書，畢業就回台接家業，「不知道差距這麼大...我家跟他們比簡直是貧民戶！」

對此，原PO不禁自怨自艾表示，就算努力工作，努力省錢不亂花錢，「那麼渴望有一天能成為有錢人，簡直就是笑話，好想哭...如果有下輩子，我想投胎到有錢人家。」

底下網友安慰喊話，「比也比不完，不用看以前同學，網路打開來就一堆過得比你好的，轉換一下自己心態吧」、「比不完的，直接不要用社群，眼不見就不心煩了」、「你也能讀私立已經很不錯了，你沒看一堆非國立不準讀的家長」、「其實家境好的人，或許比你想像中更努力喔」、「別比了，你會內耗到生病喔，社群看到都只是好的一面，我朋友兩夫妻三天兩頭吵離婚，結果IG上的照片也是恩愛到不行」、「人生本來就不公平」。