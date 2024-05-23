獨／豪宅保全持滅火器猛砸經理頭　他怒：是西瓜早就破了

▲新北市某豪宅高姓保全站崗時疑幻聽，竟持滅火器猛砸楊姓保全經理。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

高姓男子隱瞞患有思覺失調症到新北市某豪宅任職保全，期間，竟拿重達數10公斤滅火器朝楊姓保全經理頭部猛砸，楊逃跑時不慎跌倒，高仍不斷攻擊，致楊頭破血流、手骨折等重傷，高男被依殺人未遂罪起訴。士林地院今（23日）開庭，楊男難忍憤怒情緒說「如果被砸的是西瓜早就破了」，強調絕不和解。

2022年11月21日上午，34歲高男於地下室站崗時，54歲楊姓經理問「車道燈為何沒關？」他因此心生不滿，直接拿起滅火器朝楊猛砸，更不顧楊嚇壞跌坐在地，仍不斷朝頭、手等處攻擊，導致地板血跡斑斑，直到呂姓保全聽見咆哮聲才阻止悲劇發生。楊男經送醫，撿回一命，高男被依殺人未遂罪起訴。

今開庭，楊男不滿說「我今天才知道高男生病」，並解釋保全公司應徵人才時，會希望應徵者無欠債、身體狀況正常等。當日發生爭執是因為，要價4000萬起別墅社區仍在銷售，建商為節省管銷，希望未售出的戶別車道要關燈，當下只是詢問高男有關燈嗎，豈料卻遭對方持滅火器攻擊。

「今天砸的如果是西瓜，早就破了」，楊男舉起手向法官說，「不是骨折、是碎了，縫了40幾針」，案發至今18個月，頭傷被醫院診斷出片段失憶，這不是殺人未遂那是什麼？

▲高姓保全持滅火器砸楊姓經理頭部，被依殺人未遂罪起訴。（示意圖／pixabay）

審判長指出，被告因易怒、被害妄想等症狀，2020年8月至2021年1月有固定就醫紀錄，但案發前中間停診，就其診斷為思覺失調症、智力退化情況，領有重大疾病卡，期間2023年4月至永久；坐在旁聽席的高母忍不住悲傷情緒哽咽，審判長見狀說，「家人要辛苦一點...」。

高男辯護律師說，被告應無殺人犯意，是與告訴人間長期有工作壓力存在進而引起，行為時確有受思覺失調症，故犯下此等錯誤，但現在已積極治療，並接受後續醫療，希望能從輕量刑。

高男也拿起麥克風說，「真的沒有殺人意思，很對不起被害人、家人，會好好治療，以後不再糊塗，回歸社會」；激動的楊男則回「這就是殺人未遂，（若判重傷害、傷害罪）會上訴到底」。

蒞庭檢察官表示，從鑑定看出，被告是有理解能力，知道其行為會造成死亡結果，有殺人故意，一旦憤怒到其控制能力減低情境，就持滅火器攻擊頭部，是剛好被害人高大、身體強健，若是一般人豈能承受這樣攻擊，為維護社會安全，有強制監護必要，建請法院依法審酌。審判長諭知，定於下月20日11點宣判。