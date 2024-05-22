北投中古車行BMW遭開走！賊行竊畫面全被錄下　超瞎動機曝

記者黃宥寧／台北報導

北市北投區某中古車行1輛BMW5系列轎車遭竊賊開走，車牌被丟在現場，急得趕緊報警。警方成立專案小組，調閱監視器，鎖定有毒品前科的李姓竊賊。李男落網後聲稱「這是我花錢買的權利車，我想開走」，更被起出毒品等違禁物，當場以現行犯逮補，全案依竊盜等罪移送桃園地檢署。

▲北市北投區1家中古車行白色BMW遭竊賊開走。（圖／記者黃宥寧翻攝）

受害車行日前於網路PO文表示，本月11日晚間有人闖入破壞防盜鎖，以遙控器將待售的2013年白色BMW5系列油電款竊走，並將大牌遺留在現場，請同業幫忙協尋注意。

店家也赴長安派出所報案，警方火速成立專案小組，並通知鑑識人員到場採證。經追查，發現51歲李姓男子涉有重嫌，李嫌則以暗藏備份鑰匙竊取該車，並以變更懸掛他車號牌方式逃避警方查緝。

▲李男落網時被警方起出毒品。（圖／記者黃宥寧翻攝）

經北投分局循線追查，於鶯歌區一帶尋獲該部失竊車輛，並趁李嫌出門想駕駛該車時進行逮捕，當場查獲毒品吸食器及殘渣袋等違禁物品。

據悉，李男有毒品等前科，該輛汽車是權利車，先前被國道警攔到查扣，因故落入二手車行，車行打算將車整理後出售，豈料李男竟持備用鑰匙將車開走，警詢後也依竊盜、毒品危害防治條例罪，移送桃園地檢署偵辦。