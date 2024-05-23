24無主墓碑被噴紅「X」男帶液態硃砂落網　乩童驚：怨氣重！

▲陳姓男子到新竹市生命園區對墓碑噴漆，遭警方循線逮捕。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹市警察局第一分局於5月6日接獲民眾報案，竹市示範公墓(生命紀念園區)有24個墓碑上遭人噴灑「X」紅色圖騰，後續5月20日同一處墓碑再次遭不名人士潑灑機油蓄意破壞。竹市警察局第一分局查出嫌犯身分，昨(22)日6時將他拘提到案，並依毀損罪、公然侮辱墳墓罪移送新竹地方檢察署偵辦。

警方調閱該地周遭10處監視器仔細分析比對，發現1名可疑男子多次進入公墓，並於犯案後騎乘機車離去。警方即報請新竹地檢署指揮偵辦，經確認犯嫌身分為陳姓男子（53歲）後，持新竹地院搜索票執行搜索，查獲犯罪用噴漆1罐、液態硃砂1瓶及犯案時穿著衣物等證物，並將陳拘提到案。

不過生命紀念園區5月間似乎不平靜，同樣在本月8日才發生2名男子在停車場輕生，對於兩起事件，同時擁有乩童身分的新竹市育英里里長温承杰說，破壞祖先墓碑的會嚴重影響個人運勢，尤其此次被噴漆的24墓碑都是無主碑，無主碑平時已經無後人祭拜，怨氣本來就更重，犯嫌的行為無疑是為自己惹上大麻煩。

據了解，噴漆男曾因車禍傷及頭部，所以在頭腦不清醒下到墓地噴漆，然而警方查獲物品中除了噴漆還有「液態硃砂」，至於男子犯案的確實動機，有待檢警進一步調查釐清。

▲▼警方在犯嫌身上找出紅色噴漆以及硃砂液。



