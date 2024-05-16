吵架拒讓女友進家門！她抓狂持刀砸爛男友家　還偷走手尾錢

▲曹女和男友大吵後，竟闖入對方住處砸屋，甚至偷走男友媽媽手尾錢，新竹地院判曹須賠償3萬3千多元。（圖／ETtoday資料照）

記者吳佩蓁／新竹報導

新竹1名呂姓男子和曹姓女友大吵一架後，拒絕讓女友重回他的租屋處，雙方因而發生衝突，曹女事後越想越氣竟擅自闖入呂住處，並持菜刀、剪刀破壞呂男衣物及電視、電腦、音響等家電，還偷走呂男母親的手尾錢、2萬元撲滿，讓呂男氣炸怒向女友求償25萬元。新竹地院審理，計算遭損壞物品價格，扣除折舊後，判曹女應賠償3萬3千多元，可上訴。

判決指出，2022年5月17日呂男和曹女在他租屋處發生口角衝突，雙方先後離開住處，3個小時後曹女返回租屋處，發現忘記帶鑰匙，於是打電話催男友回家開門，但呂仍在氣頭上多次拒絕，曹女遂報警前來處理，警方聯繫呂男後，他仍堅持不讓曹女進入住處。

心生怨恨的曹女當晚竟硬闖入呂男租屋處，並持菜刀及剪刀以敲擊、剪破物品之方式，破壞呂男的音響、筆電、電視機、酒櫃玻璃，並剪爛4雙球鞋及多件衣物，曹女離開前還偷走呂男母親1000元手尾錢、總額2萬元的撲滿、金戒指等財物，就連貓咪和貓糧也全帶走，氣得呂男怒告曹女竊盜，並向她求償25萬元。

曹女雖坦承犯行也願意賠償，但她辯稱呂男的證詞與事實不符，且認為呂男損失未達25萬元，要求對方提出證據證明。

新竹地院審理認為，根據呂男遭損壞物品價格，扣除合理折舊後，判曹女應賠償3萬3084元，全案仍可上訴。