不爽前妻與火鍋店老闆交往　潑漆引發大火！醋男裁定羈押

▲陳姓男子疑不滿前妻與火鍋店老闆交往，持鐵槌砸玻璃及潑油漆洩憤，未料引發火警。（圖／記者林東良翻攝，下同）



記者林東良／台南報導

台南市安平區郡平路上一間火鍋店12日下午5時6分驚傳火警，市警四分局查獲37歲陳姓男子疑不滿前妻與火鍋店老闆交往，曾多次前往騷擾，案發時持鐵槌砸玻璃及潑油漆洩憤，未料油漆揮發引發火警，造成陳男與另1民眾被燒傷，案經警方依殺人未遂、毀損、公共危險罪嫌送辦，檢方聲押後台南地院裁定羈押。

台南地院指出，陳姓被告涉犯殺人未遂等罪嫌，經檢察官聲請羈押，法院裁定羈押理由如下：被告涉犯刑法第271 條第2 項、第1 項之殺人未遂罪嫌及同法第173 條第1 項放火燒毀現有人所在之建物罪嫌，犯罪嫌疑重大。被告供詞避重就輕，其所犯均為最輕本刑5年以上有期徒刑之重罪，刑度極重，此等重罪本常伴有逃亡之高度可能，考量被告答辯及目前檢察官所提出之事證，可預期被告目前確有規避日後審判及刑罰執行之強烈動機，致影響日後追訴、審判之進行，堪認確有事實及相當理由足認被告有逃亡之虞。

此外，被告在餐廳營業時間內，店內有眾多顧客在用餐，仍進行違法暴力行為，造成被害人及告訴人受有多處燒燙傷，致被害人及告訴人身體法益侵害甚鉅，犯罪情節非輕，對社會治安及公共安全影響甚鉅。因此，認對被告羈押尚屬適當且必要，應予羈押不禁見。