仿《艋舺》3秒膠灌傷口凌虐逼債　竹聯麒麟堂5人被逮大哥收押

記者張君豪／台北報導

北市少年警察隊宣布破獲竹聯幫麒麟堂幹部陳男（34歲）涉嫌教唆小弟限制被害人行動涉嫌以棍棒毆打、3秒膠灌傷口的冷酷凌虐手段，逼迫被害人簽下巨額本票，少年隊會同北市中山、大安分局在5月14日持台北院檢核發搜索票拘票搜索陳嫌位於中山區幫眾住處，當場搜出已簽本票一批、鎮暴槍、西瓜刀、辣椒水等證物，並逮捕涉案的竹聯幫麒麟堂成員共5人到案，其中陳姓老大訊後遭法院裁定收押。

▲北市少年警察隊逮捕涉嫌暴力討債的竹聯幫麒麟堂老大及成員5人到案。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

麒麟堂要角陳男在今年3月28日晚間邀約被害人到北市某KTV協商債務，未料被害人甫進入包廂內就被他率眾持棍棒毆打並限制行動自由，要他簽下35萬元本票並匯款5萬元，接著搜刮身上現金9800元後才讓被害人離開。

陳嫌並以此暴力逼債手法，5月9日晚間邀約被害人到中山區龍江街一名幫眾住處，陳嫌教唆小弟用木棒圍毆，被害人被打到全身傷痕累累，陳嫌並仿效電影《艋舺》黑幫施暴情節，以3秒膠灌入被害人傷口凌虐，並要被害人簽下150萬元本票及債務協商的和解書，被害人10日凌晨逃脫後報警。





陳嫌率麒麟堂成員在短短3個月時間犯下多起暴力犯罪，北市少年警察隊接獲情資後，與轄區中山、大安、萬華警分局共組專案小組，5月14日兵分多路分赴台北市中山、大同、桃園市區拘提陳嫌及其幫眾共5人到案，並在幫眾龍江街住處查扣行動電話5支、空白本票1本、已簽立本票1批、刀械4把、鎮暴槍1枝及辣椒水2瓶等證物。

陳嫌到案後坦承有約被害人出來協調債務，但否認有教唆小弟施暴犯罪行為，但因被害人指證歷歷，警訊後依觸犯組織犯罪條例、刑法恐嚇與妨害自由等罪嫌移送台北地檢署偵辦，因陳嫌犯後態度不佳，且供詞避重就輕，經檢察官複訊後法院裁定羈押禁見，警方將持續向上溯源，追查該黑幫暴力逼債的其餘被害人到案指證。



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