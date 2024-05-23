神評楊丞琳爆紅！全場看她影片驚呆「聲音算命師」：停不下來

▲不少人直呼，看Rozette評論會淪陷。（圖／翻攝自YouTube／CZ Media）

記者鄺郁庭／綜合報導

楊丞琳日前參加陸綜《歌手2024》，演唱表現掀起熱論，其中就有一支影片瘋狂被分享，是加拿大聲樂老師Rozette的真實銳評影片。不少人看了秒入坑，還去找其他片來看，「這個老師真的很會分析，已經快到算命的程度了」、「忍不住追了聲樂老師的系列影片」。

媒體人「旁白鴿」日前發文直呼，看到作家謝知橋推Rozette評點楊丞琳，他就好奇看了那支銳評片，「不得了，陷下去，廢寢忘食追她所有影片。」直呼Rozette會憑聲音「算命」，像是聽楊丞琳唱《帶我走》，就說楊回到後台，八成認為表現很棒；聽林俊傑唱《她說》，秒賭林俊傑一定很喜歡麥可傑克森，而JJ確實數度公開表示從小愛MJ並深受影響。

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貼文一出，就有人秒懂笑回，「被推坑的流程一樣」、「我也是追了一晚老師的評語」、「我也正在淪陷她的頻道中！」「她專業的程度，一度讓我懷疑是不是辛普森派來的」、「看這老師影片，不小心看到凌晨4點還沒睡，想一直看下去，講得很棒。」

還有老粉大推，「大愛Rozette，完全是聲音算命師無誤，她還原度超準，甚至可以聽出中文歌手是否有大舌頭之類的」、「我也要順便提一下，她有幫自己取一個中文名叫『橘』」、「橘老師超強，她是我目前看到講評最好的老師，言之有物，自己又做得到。」

據了解，Rozette（本名Jenn Beaupre）是加拿大的聲樂家、唱作歌手，和YouTube頻道「CZ Media」合作，錄製Rozette評論華人歌手的影片。日前的銳評片「國外聲樂老師超真實銳評《歌手2024》第一期」飆破107萬，另一支破百萬的影片則是1年前的「國外聲樂老師點評 林俊傑《她說》」。