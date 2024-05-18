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小孩幼兒園畢業「媽媽想送禮」　老師吐真心話

▲▼娃娃車,載學生,幼稚園,安親班,學童,小學放學,小學生,校園安全,教育,國小（圖／ETtoday資料照）

▲孩子即將畢業。（示意圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

有些家長為了向老師表達謝意，會趁孩子畢業時，送老師小禮物。近日就有網友發文表示，孩子小班、中班、大班的老師都不一樣，畢業時應該全部人都送，還是只送大班的老師？貼文曝光後，多數網友都認為，其實不用特地送禮。

這名網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文表示，她的孩子已經要畢業了，不過因為大班、中班、小班的老師都不一樣，所以她就為此煩惱，不知道要送禮物給3個老師，還是只送大班的老師？又或是為求公平，乾脆直接不要送？

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原PO也透露，她是全職媽媽，沒有賺錢，所以送禮的預算不高，雖然有想要在網路上買花，但又擔心太寒酸，大家有沒有什麼不錯的建議？

▲ 親子,兒童,嬰兒,遊樂園,遊樂設施,娃娃車,家長小孩互動,餵奶,換尿布（圖／記者姜國輝攝）

▲原PO想送禮物給老師。（示意圖／記者姜國輝攝）

貼文曝光後，多數網友都認為，「根本不需要送」、「你送這些東西，沒多久就進垃圾桶了，沒想到現在還有送禮的習慣」、「我是都不送啦」、「為什麼要送」、「不送，很不喜歡送禮文化，如果真要送就送老師會用到的，送花真的不必」。也有網友表示，「買點小點心還比較實際」、「真要送通常都是送畢業班導」、「沒錢可以叫小孩畫心意卡」。

其中還有自稱是老師的網友回應，「身為幼兒園老師的我，真心覺得不要送鮮花了，因為真的就是放在那邊等它枯萎，有時候因為太多了會分送給其他同事。如果真的很想送，其實一張小卡片就足夠了，目前收到的禮物，只有小卡片或是DIY的創作才會保存，其他東西真的沒辦法保存」。

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