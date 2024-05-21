ELLE小編貼鞋子哏圖！勸楊丞琳「不要太用力」　網看呆：自損格調

記者曾筠淇／綜合報導

知名女性時尚雜誌《ELLE》19日透過粉專「ELLE Taiwan」發文表示，楊丞琳熱愛表演，一直很努力、很用力，但很可惜在《歌手2024》中，僅參與2集就被淘汰。該篇文章和圖片曝光後，讓大票網友直搖頭，認為ELLE小編自以為幽默。對此，粉專則回應，他們未來在圖片和文字的使用上會更加謹慎。

粉專「ELLE Taiwan」19日發文貼出關於楊丞琳的文章，而文案部分，小編則寫道，楊丞琳一向很努力、「很用力」，但很可惜，《歌手2024》僅參與2集就被淘汰。小編也指出，楊丞琳之前看到好姐妹小蝦學跳舞的影片後，因覺得舞蹈老師「很不用心」，所以主動幫忙喬新課程。

小編最後則寫說，楊丞琳的咄咄逼人可能出於好心，但「人生不要太用力」。而在配圖部分，小編除了放上楊丞琳、李榮浩的合照，也貼出楊丞琳演出〈帶我走〉時，抬頭歌唱的照片，以及一張鞋子的哏圖。

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文章和圖片曝光後，就有網友在Dcard上，以「ELLE對楊丞琳算落井下石了吧」為標題發文，他認為這篇文章的內容很酸，而且楊丞琳曾經拍過他們雜誌，對比之下實在諷刺。

其他網友也紛紛討論道，「不是楊粉，但我也覺得官方帳號不適合發這種文，員工在想什麼啊」、「官帳發這種東西自以為幽默欸」、「我覺得雜誌這樣真的是蠻觀感不佳的」、「如果是八卦雜誌這樣我覺得還好，但時尚雜誌的話感覺正經一點比較好」、「我有看錯嗎？這篇文竟然是具有國際水準的ELLE雜誌所編撰！超級失格局及格調」、「國際性雜誌，跟風打擊有點自損格調，好好審視圖文」。

▲小編回應網友。（圖／翻攝自Facebook／ELLE Taiwan）

還有網友拋問，「發這個文配這個圖，是在褒她還是貶她？」對此「ELLE Taiwan」也回應，「褒！！！（免責聲明）」。

面對網友質疑，「ELLE Taiwan」20日也在留言處表示，「感謝大家的留言與建議，我們都收到了，未來ELLE在圖片與文字的使用上會更加謹慎，再次感謝大家」。