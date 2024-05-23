賴清德到立院國情報告？柯建銘憂2違憲　總統卸任後恐面對官司

▲民進黨立法院黨團總召柯建銘。（圖／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨立法院黨團總召柯建銘昨（22日）推估，若民進黨團針對「國會改革」法案發動釋憲，在結果出爐前，總統賴清德不會來國會，引發討論。柯建銘今（23日）指出，根據《憲法》精神，總統到立法院是做「國情報告」，不是「國情備質詢」，哪來藍白版本的「即問即答」或「書面答復」？加上草案又有「藐視國會」規定，在總統卸任後，恐將面對官司，「這個邏輯完全不通的」。

立法院會最近兩周為國民黨與民眾黨團所提「國會改革」法案上演表決大戰，場外也有破萬群眾抗爭，呼籲退回重審。其中關鍵條文，包括要求總統國情報告「即時回答」立委提問，以及納入調查權、聽證會、藐視國會罪等。

在總統國情報告部分，已經二讀的藍白版條文明定，「立法委員於總統國情報告完畢後，得就報告不明瞭處，提出口頭或書面問題。立法委員進行前項口頭提問時，總統應依序即時回答；其發言時間、人數、順序、政黨比例等事項，由黨團協商決定。就立法委員第一項之書面問題，總統應於7日內以書面回覆。但事項牽涉過廣者，得延長5日」。

對此，柯建銘昨天說，這是他個人的判斷，賴清德說過，只要合憲合法就一定到立院國情報告，所以他判斷，如果立法院邀請賴國情報告的形式有違憲之虞，賴要怎麼來？「那就釋憲，等釋憲確定後才會來」。

此外，柯建銘今天上午在黨團記者會回答媒體提問時，再度被詢問相關議題，他說，總統是《憲法》的守護神，沒有任何人可以站在《憲法》對立面抵抗《憲法》，從這個觀念來看待，賴清德在選舉期間至今對於國情報告只有一種回應，「在合法合憲底下，他一定會樂於到立法院做國情報告」，而且開創新的歷史時代和態度。

柯建銘表示，他不能代表賴清德回答任何問題，但是他相信，賴清德是《憲法》的守護神，他自有他的判斷與抉擇。他說，在這個觀念底下，假若你我都是總統，會如何看待這件事情？總統任命行政院長，行政院長到立法院做施政報告，立法院對行政院有質詢的權利，這是《憲法增修條文》明定的，基於權力分立與《憲法》的原則，「總統不是來立法院被質詢的，而是來做國情報告」。

柯建銘直指，根據《憲法》精神，總統到立法院是做「國情報告」，不是「國情備質詢」，哪來藍白版本的「即問即答」或「書面答復」？加上草案又有「藐視國會」規定，在總統卸任後，恐將面對官司，「這個邏輯完全不通的」，請藍白不要毀憲亂政，外界都看得懂「你在亂搞」。他說，尊重賴清德的決定，自己不能代為回答。