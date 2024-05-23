「藐視國會」多容易就會觸發？　蘇巧慧示範給你看

▲立委蘇巧慧（右）質詢內政部政務次長董建宏（左）。（圖／翻攝自國會直播系統）

記者呂晏慈／台北報導

立法院會本周五將繼續處理社會高度矚目的「國會改革」法案，預計進入到「深水區」聽證會之舉行等相關條文，此外，由於草案增列藐視國會罪、調查權等規定，也引發各界疑慮。民進黨立委蘇巧慧昨（23日）質詢時，當場示範「藐視國會罪」有多容易就會被「觸發」，影片曝光後引發逾千名網友迴響。

蘇巧慧昨天在內政委員會質詢內政部政務次長董建宏，她一登台便詢問，為什麼今天是由次長出席？內政部長劉世芳呢？董建宏說明，「部長有請假」；蘇巧慧追問，「部長跟誰請假？」；董建宏回應，「部長跟委員會請假」；蘇巧慧質疑，誰同意了？擔任召委的民進黨立委吳琪銘接話說，「我同意的」。

不過，蘇巧慧並不滿意這個答案，她說，「召委同意就等於是委員會同意嗎？」根據立法院會處理的藍白版《立法院職權行使法》部分條文修正草案，規定請假須「委員會同意」，並非召委同意就可以。

蘇巧慧追問董建宏說，請問都市更新事業優惠貸款要點，與當日審議的《不動產估價師法》與《土地法》修正草案，是否有超過質詢範圍？董建宏說明，「我們尊重委員的決定，這是委員的權責」。不過蘇巧慧批評，她現在問的是有沒有超過質詢範圍？董建宏說，「我們尊重大院的決定和權責」。蘇巧慧指出，董建宏不得「拒絕回答」，根據二讀通過的《立法院職權行使法》部分條文，董建宏已「藐視國會」。

蘇巧慧表示，現場有5位立委，大家一起連署一下，處董建宏新台幣2萬到20萬元罰鍰。她說，她沒有在開玩笑，接下來的政務官很難做，根據周二通過的條文，剛剛的問題繼續走下去，都將構成「藐視國會」，且目前外界對「藐視國會」的範圍（指構成要件）到底是什麼，沒有人知道，「次長，好自為之啦！」