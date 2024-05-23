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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

彭博：親中反對派企圖削弱總統權力　國會改革讓賴清德治理困難

▲▼立法院院會，民進黨團手持太陽花，國民黨團持國旗貼紙反制。（圖／記者李毓康攝）

▲立法院院會，民進黨團手持太陽花，國民黨團持國旗貼紙反制。（圖／記者李毓康攝）

記者陶本和／台北報導

國民黨、民眾黨近來正在合力推動國會改革法案，但也引起綠營與年輕族群的不滿，21日在立法院外聚集上萬抗議民眾。對此，外媒《彭博》報導指出，親中反對派企圖削弱總統權力，認為該次立法可能會在未來幾天通過，這將會帶給台灣的新總統賴清德治理上的困難。

彭博報導指出，相關法案如果通過，往後官員在被發現向立法院撒謊時，可能入獄或使賴清德的官員陷入法庭訴訟的困境，「擬議的立法可能會在未來幾天內通過，這將造成賴清德對台的治理困難」。

彭博引述大西洋理事會全球中國中心駐台北的研究員宋文笛說法，他表示，這似乎是企圖削弱政府有效治理的能力，在缺乏有意義的公眾或議會討論的情況下，反對派以令人難以置信的速度推動這項有爭議的法案，引發對立法越權的擔憂。

彭博表示，賴清德在三黨角逐的總統大選中，只獲得 40%選票，而國民黨贏得了立法院最多席位，並掌握立法院長一職。外媒認為，這將使賴清德未來四年的任期變得更加複雜，包括處理兩岸緊張關係，北京拒絕與前總統蔡英文接觸，因為她不承認台灣是中國的一部分，中國並加大軍事、外交和經濟壓力。

彭博指出，賴清德在就職演說中表示，中國應停止對台灣的軍事恐嚇，並在平等基礎上，與台灣就恢復近年來中斷的旅遊業等問題進行對話。而中國則嚴厲批賴清德的演說，稱他「發出了尋求獨立的危險信號」，當天中國對三家參與對台軍售的美國國防承包商實施制裁。

彭博表示，北京更願意與國民黨談判，並試圖透過拉攏該黨關鍵人物來增加在台灣的影響力，前總統馬英九及國民黨現任立委近期都曾訪中。

▼立法院外抗議人潮群聚。（圖／主辦提供）

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