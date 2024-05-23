外媒疑惑「調查權」內容　吳宗憲：藐視國會最多僅關一年很輕微

▲國民黨召開「國會改革強化監督，讓民主大步向前！」國際記者會，（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院院會日前二讀通過《立法院職權行使法》修正案中藐視國會罪與調查權，但遭民進黨批評為擴權。國民黨智庫今（23日）召開「國會改革強化監督，讓民主大步向前！」國際記者會，外媒CBS提問藍委吳宗憲，這次修法跟美國國會的調查權有何不同？吳宗憲回應，其實大致相同，「我們甚至不像美國國會一樣強悍，政府官員若做藐視國會的虛偽陳述，最多關一年」。

截至目前為止，立法院已二讀通過《立法院職權行使法》修正案中有關總統國情報告常態化、藐視國會罪，明定官員不得反質詢、不得拒絕答復、拒絕提供資料等，若做虛偽陳述將有刑責；此外也通過了調查權，立院成立調查委員會，得要求政府機關、部隊、法人、團體或社會上有關係人員提供相文件、資料及檔案，若拒絕、拖延或隱匿不提供者，將移送監院調查，法人、團體或社會上有關係人員違反規定，將處於罰鍰。 然而民進黨團批藍白國會改革案是黑箱，擴大立法權力，公民團體也號召民眾聚集在立法院外，要求退回重審。

國民黨今日上午於智庫召開「國會改革強化監督，讓民主大步向前！」國際記者會。國家政策研究基金會執行長柯志恩、立委吳宗憲、陳菁徽、葛如鈞都出席。現場有外媒CBS提問立委吳宗憲，這次修法跟美國國會的調查權有何不同？吳宗憲回應，之後會做出比較表，但其實大致相同，這次台灣的國會改革甚至不像美國國會一樣強悍，政府官員若做藐視國會的虛偽陳述，最多關一年。

吳宗憲強調，調查方向一定是涉及國家重大事項，且台灣對違法官員處罰是更輕微，主要就是改善目前台灣沒有任何權力可以監督行政權，而立委是人民選出來的，要把監督政府的能力還給人民。