高雄男「太歲頭上動土」想偷警車！開門就被抓　超瞎動作畫面曝

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名男子在21日晚間十點十分左右，行為鬼祟地出現在左營分局的啟文派出所，引起值班員警的注意，監視器拍到他突然打開停在門口的警車車門，疑似想要偷竊警車，但隨即被員警喝止，當場帶進派出所，整個過程的監視器畫面曝光。

透過監視器畫面，可以清楚看見這名男子來到啟文派出所時，先是在大門口悠悠晃晃，然後突然跑到警車旁邊打開副駕駛座邊的車門，但他似乎發現自己的行為已經被發現，還特別轉頭看了一下值班台，然後迅速關上車門，裝作無事想離開，不過值班員警警覺性超高，早在裡面看得一清二楚，因此立刻衝了出來，將他帶進派出所進行了解。

▲男子闖進派出所，打開警車的車門。（圖／記者吳奕靖翻攝）

被帶進派出所的男子情緒非常激動，對於自己的行為一時間也說不清楚，說詞反覆。員警就通知他的家屬到派出所協助，家屬抵達派出所後則是一臉無奈說，這已經是今天他胡鬧的第六間派出所。眼見這名男子的情緒仍然無法平復，因此在家屬同意下，警方決定先行將他送醫觀察。

至於男子行為是否意圖偷竊警車，左營分局表示將待其出院後再進一步釐清，但也提醒民眾，擅開警車車門，恐違反社會秩序維護法第85條第1項，於公務員依法執行職務時，以顯然不當之言詞或行動相加，尚未達強暴脅迫或侮辱之程度者，可處拘留或新臺幣一萬二千元以下罰鍰或其他相關刑法法令。

▲男子闖進派出所，疑似要偷竊警車，當場被員警扣下 。（圖／記者吳奕靖翻攝）