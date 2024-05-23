以為遇真愛！借女友160萬後發現她是3寶媽　訊息都是老公傳的

▲高雄一名男子尋歡以為遇到真愛，借了她160萬元後才知道被騙。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄一對夫妻結婚多年育有3名子女，頗有姿色的李姓妻子因做八大結識「乾哥」阿雄，吳姓丈夫便要李女偽裝單身，先由吳男傳一些甜言蜜語給阿雄，再由李女假裝要「上岸」和阿雄交往，打電話向阿雄借了160萬元。事後阿雄發覺受騙，憤而報警，橋頭地院審理，判定夫妻倆犯行屬實，依共同犯詐欺取財罪，各處6月徒刑，並沒收犯罪所得。可上訴。

判決指出，吳男和李女結婚至今8年，李女在2022年7月因從事性交易認識「乾哥」阿雄，因為夫妻倆缺錢花用，吳男指示李女對阿雄謊稱她單身，平常由吳男偽裝妻子回覆阿雄的訊息，如果阿雄想講電話或見面，才由李女親自出馬，兩人分工合作和阿雄交往，再以李女家中欠高利貸需還債為由，向阿雄借錢。

阿雄以為李女單身且有意願交往，陸續給了李女110萬元還債，吳男又指示李女以邀請阿雄投資按摩店為由，要她跟阿雄撒嬌說「這樣ok的話，就是不用再做這個了，然後也可以搬去跟你住，可以走正常路」，讓阿雄信以為真，又給了李女50萬，總共被騙了160萬元。而後阿雄發現李女不太回訊息，到李女工作的飯店樓下守候，又撞見其他男友人帶著李女的小孩同進出，發覺受騙，憤而報警處理。

全案審理時，李女辯稱「我們這個行業都對外宣稱沒有婚姻，我們對任何客人都是這樣」，不過阿雄表示「若我知道她有老公，我就不願意借她錢，她直接找她老公處理就好」。法官認為，吳男和李女故意隱瞞婚姻關係，佯裝李女願意和阿雄交往且共同規畫未來，導致阿雄才剛認識李女1個月，就借出高額鉅款，明顯以欺騙詐取錢財，依共同犯詐欺取財罪，各處6月徒刑，可易科罰金18萬，並扣除夫妻倆在審理期間賠償的23萬元後，將未扣案犯罪所得137萬沒收。可上訴。