2年前涉貪污被起訴！高雄刑大3警亂報帳被調查　偽造文書罪交保

▲高雄市刑大員警涉嫌偽造文書。（圖／翻攝高雄市刑大臉書）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市刑大的刑事小隊長及偵查佐等員警，被指3年前涉嫌洩露個資給徵信業者，市警局主動內部調查後，發現刑事活動費用有異常，報請檢方指揮，檢、廉昨（22）日傳喚市刑大、鳳山警分局、刑事局偵八隊等單位的7名員警到案，調查他們涉嫌偽造文書罪行，其中3人已被列為被告移送地檢署，檢察官複訊後，諭令以3到10萬元交保。

檢、警昨天上午8時40分許由高雄地檢署檢察官指揮警政署政風室及高雄市政府警察局等單位，調查員警涉嫌偽造文書案，至高市刑大、鳳山分局等處，通知蔡員、潘員及陳員等3人配合調查。

據了解，這3名被列為被告的官警包含一名來自高雄市刑大的偵查小隊長、一名來自鳳山警分局的偵查佐，以及一名來自刑事局偵八隊的二線二星偵查員，這些員警2年前就曾因為捲入貪污案遭起訴。據了解，當時屏東地檢署查出，有徵信業者與員警及戶政人員勾結，轉賣民眾個資，3名警員不僅被停職，後來也遭屏東地檢署依洩密、貪汙罪嫌起訴。

據指出，這些涉案的員警又被查出，2019年至2021年間於高雄市刑大服務期間，都找固定廠商，向徵信業者租、購追蹤器等器材，並在事後申請刑事活動費時，將未符合核銷項目的費用，也魚目混珠報帳，涉嫌偽造文書，昨天再度遭調查。