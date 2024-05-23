星野源爆偷吃「已婚女主播」　網路柯南挖合照！小三下場淒慘

▲星野源、新垣結衣在3年前結婚。（圖／翻攝自日網）

記者葉國吏／綜合報導

日本明星夫妻檔星野源、新垣結衣，被知名八卦推主「瀧澤GARESO」爆料星野源偷吃已婚女主播，2人已經貌和神離、算是離婚狀態。而當小三的女主播已經被趕出家門，在網咖過的流離失所的日子。不過對於爆料，新垣結衣在官方X自介澄清聲明，「那些引發騷動的謠言不是事實。感謝所有關心我們的人，請不必擔心」。

▲「瀧澤GARESO」爆料文。（圖／翻攝自X／tkzwgrs）

擁有270萬粉絲的知名八卦推主「瀧澤GARESO」（滝沢ガレソ）在推特上，22日晚間突然發文暗示：「一位和超有名女演員共演電視劇後閃電結婚的男歌手，結婚後和合作節目的某位NHK主播搞不倫。雖然今年元旦原本有家週刊要爆出來，但男歌手的所屬事務所支付了10億元來刪除報導。（女演員和歌手實際上已經算是離婚狀態，但考慮到對事業的影響而沒有離婚）」

▲星野源和女主播林田理沙一起主持節目。（圖／翻攝自日網）



「瀧澤GARESO」還爆料，當小三的這位女主播也是新婚，才剛和老公一起搬進新家、準備展開幸福生活，但被發現外遇事實後，現在已經被趕出婚房，過著在網咖流離失所的生活。

不過雖然文中沒有直接點名，但仍有網友根據文中線索推測是星野源、新垣結衣，甚至挖出星野源曾跟34歲的NHK女主播林田理沙一起主持音樂教育節目，5月初也有報導稱林田低調離婚、居住在網咖。