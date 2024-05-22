都跟藍合作？柯文哲曝「前半年」戰略：想要的法案過完　就進入三黨不過半

▲民眾黨主席柯文哲。（資料圖／記者莊喬迪攝）

記者袁茵／台北報導

「三黨不過半」的新國會於今年2月上任後衝突不斷，民進黨不斷批評民眾黨是「國民黨小弟」、「傅（傅崐萁）隨組織」等，貼上「小藍」標籤。民眾黨主席柯文哲22日表示，因為至今民進黨把民眾黨當拒絕往來戶，總統賴清德沒來跟民眾黨接觸，完全沒有溝通，卻還期望民眾黨會把票投給綠營；不過柯也透露，現階段是通過藍白相同的法律，前半年戰略以「先通過再說」，等民眾黨法案都通過，就真的進入「三黨不過半」時代。

柯文哲22日透過YouTube播放事先錄製好的長達30分鐘影片，標題為「說好的改革呢？協尋當年的民進黨！」柯文哲提及，曾有人詢問他，2024大選結束後不是曾經見過蔡英文嗎，那民眾黨應該跟賴清德溝通過，「我要先聲明一件事，大家心裡有數，賴清德跟蔡英文只是為了當年的選舉湊在一起！」沒有人能保證這2人真的是一個團隊。

柯文哲指出，每個人有每個人的想法，「所以我進總統府的時候，是蔡英文跟我私人的對話，其實選後到現在，我從來沒有聽過賴清德陣營有任何人來跟我們接觸，這也滿驚訝的，怎麼會完全沒有溝通？」

柯文哲說，當有人在立院稱民眾黨怎麼都跟國民黨合作，但「不是我們都跟國民黨合作，到現在為止，民進黨也沒有拿任何一個法案來跟我們講。」行政部門也不跟民眾黨溝通，立法部門則是民進黨團總召柯建銘每天罵民眾黨，從「沒用的8票」開始每天罵民眾黨「罵完以後，他還期望我們會投票投給他，我也覺得滿奇怪的。」

「到現在為止，民進黨都把我們列為拒絕往來戶。」柯文哲強調，自己覺得很奇怪，明明是可以商量的，每一個政黨都是對人民負責的，沒有一個人會提出老百姓不喜歡的法案，「只要有利國計民生的，我們還是會跟民進黨合作。」

柯文哲稱，當然還是有人會問，民眾黨這段時間看起來都在跟國民黨合作，「因為我們這空窗期實在太長了，新的政府還沒上來之前，這時間去討論什麼政策都沒有用，因為舊的人想說『我要下班了』，他根本不會去跟你談，而要上來的（人）也還沒上來，一直從2月到5月，我覺得這個制度將來要修改，這等於台灣的空窗期。」

柯文哲也透露，民眾黨戰略決定是「既然在這一段時間討論政策也沒有用，應該把我們想要通過的法律先通過再講。」所以當時先列出民眾黨想通過的法律，再問國民黨想通過哪些法律，並請對方列出清單，看看大家有沒有相同的地方，相同的一部分就先通過。

柯文哲強調，所以在這前半年，民眾黨過去一些政治上的主張，現階段就是「先通過再說」，「等到我們想通過的法案都通過，那就真的進入『三黨不過半』的時代了，都可以再談。」不過柯也重申，民進黨至今根本不理民眾黨，也不跟民眾黨談話，很奇怪。