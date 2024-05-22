民進黨通過最新黨職名單　林右昌6／5接任秘書長

▲民進黨主席賴清德宣誓就職。（圖／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨主席賴清德今（22日）在中執會公布最新黨職人事案，甫卸任內政部長的林右昌將接任秘書長一職，將於6月5日上任；副秘書長由楊懿珊、何博文、翁世豪留任、政策會執行長由王義川留任。

民進黨中執會今日依黨章舉行第十八屆黨主席宣誓就職典禮，黨主席賴清德於監交人仲裁會主委廖福特見證下，完成宣誓就職。

賴清德會中發表談話表示，前天，他已經宣誓就職總統，並在就職演說時宣示要打造民主、和平、繁榮的新台灣。在全球地緣政治面臨挑戰的時代，他要強調，自由民主的台灣，是國際社會中負責任的區域夥伴。台灣會扮演和平的舵手，秉持「四個堅持」，不卑不亢，維持現狀，打造自由、開放與繁榮的印太區域。

此外，賴清德說，今天他依照黨章宣誓就職黨主席，民進黨要持續發揮革新的精神，落實民進黨的民主、和平、繁榮理念，帶領台灣繼續向前。

賴清德也和與會者宣布黨務的人事名單，秘書長由林右昌接任，將在6月5日上任，副秘書長由楊懿珊、何博文、翁世豪留任、政策會執行長由王義川留任。在林右昌上任前，仍由楊懿珊代理，推動黨務運作。

賴清德表達肯定說，林右昌先前任職內政部長時，積極改革內政，推動現代化的革新行政措施，並推動許多政務，頗受好評。他也擔任過民進黨副秘書長、代理主席、基隆市市長等職位，擁有中央地方經驗，經歷豐富。

賴清德說，他相信，在林右昌的帶領之下，民進黨可以更迅速地反映時事與民意，也能強化與地方的連結、深化與中央各部會的溝通協調，進一步協助新政府推動政策。最後，勉勵黨部及各位中執委能與新政府一起合作，為台灣打造出民主和平繁榮的新未來。

民進黨黨章規定，現任總統為該黨黨員時，自其就任之日起，為該黨主席，至其卸任之日止。其任期以《憲法》規定之總統任期為一任，不適用前條關於任期之規定。