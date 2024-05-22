評／民進黨昨是今非！2012年就提藐視國會、調查權　如今批毀憲

▲立法院續審「國會改革」法案，綠委綁上「民主已死」頭帶，喊話反黑箱、反擴權。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨、民眾黨團合推動國會改革案，遭民進黨砲轟「國會擴權、毀憲亂政」，但以林佳龍為首的民進黨立委早在2012年就提出國會改革版本，其中包括藐視國會跟調查權，草案中提到，被質詢人如對立院做虛偽陳述，或隱匿，將課以刑責;若無正當理由卻拒絕出席、答覆詢問或提供相關文件者，得經院會或委員會決議，移送監察院糾正、糾舉或彈劾，或處新台幣十萬元以下罰鍰。且為擴大立院調閱權，亦得要求法人、人民團體提供資料，違反者處以罰鍰。然而12年後，綠營卻昨是今非，豈不荒謬？

回顧2012年，時任立委的林佳龍提出國會改革修法草案，包含陳歐珀、管碧玲、黃偉哲、尤美女、陳亭妃、許智傑、吳秉叡及邱志偉等綠委均參與連署，連行政院副院長鄭麗君都在列。修法主旨清楚寫到，為健全立法委員獲取其行使職權所需資訊之真實性、完整性與充足性，提升立法品質與國會監督，必須賦予立法院更堅實的資訊調查權，建立更完備的質詢、文件調閱與公聽會制度，有效輔助立法院各項憲政權力，才會提出《立法院職權行使法》部分條文修正草案。

修法草案載明，立法院文件調閱權限之目的，在於協助立委釐清、確定職權行使相關事實的真相，因此在法制設計上，應該讓立委適時獲得必要、充分的相關證據資料，但以當時《立法院職權行使法》第四十五條規定，立法院文件調閱權的對象，竟僅限政府機關所掌有的資料，完全不及於所有非政府部門所有資料。因此民進黨認為，此項規定過分限縮立委調閱權限所及範圍，嚴重背離成熟民主國家的國會調查權限原則。

由此觀之，民進黨2012年提出國會改革的訴求，如今卻又反指藍白陣營是收到中共指示才提出國會改革修法案，難道12年前的林佳龍等人也是中共同路人嗎？還是12年過去了，民進黨自己不兌現對選民的國會改革承諾，害怕在野陣營來完成綠營的未竟之事？

進一步比照目前二讀通過的《立法院職權行使法》第二十五條修正案，民進黨2012年的版本中寫到：質詢之答復，不得超過質詢範圍之外，除了避免國防、外交明顯的危害，或依法應秘密之事項者外，不得拒絕答復。被質詢人違反第一項規定者，主席得予制止，要求受質詢者不得隱匿或虛偽陳述，以確保質詢的答復內容屬實。

若被質詢者無正當理由拒絕出席、答覆詢問或提供相關文件或資料者，得經院會或委員會之決議，移送監察院依法提出糾正、糾舉或彈劾，處新台幣十萬元以下之罰鍰。但若虛偽陳述，或提出內容虛偽不實，處一年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金。

回頭看藍白提出的國會改革修法版本，同樣規範「為完備立法院監督行政之權，質詢的答復不得超過質詢範圍之外，並不得反質詢。」除非被質詢人為避免國防、外交明顯立即的危害，或依法應秘密的事項者並經主席同意者外，不得拒絕答復、拒絕提供資料、隱匿資訊、虛偽答復或有其他藐視國會的行為。若被質詢人違規，經院會決議，處新台幣2萬元以上20萬元以下罰鍰。但若是做虛偽陳述將有刑事責任，幾乎與民進黨團12年前提出的法案無差異。

至於「調查權行使」部分，民進黨2012年的提案中，提到立法院經院會或委員會之決議，得要求有關機關、法人、人民團體、或個人，就特定議案涉及事項提供參考資料。而要求調閱文件之機關、法人、人民團體或個人，除依法律或其他正當理由得拒絕外，應於五日內提供；若無正當理由拒絕出席、答覆詢問或提供相關文件或資料，得經院會或委員會之決議，移送監察院依法提出糾正、糾舉或彈劾，或處十萬元以下之罰緩，但若虛偽陳述，或提出內容虛偽不實，處一年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金。

對比21日藍白二讀修法版本，若法人、人民團體或社會上有關係人員，在立法院調閱資料時，有拒絕、拖延、隱匿不提供者，將被處以1萬元以上、10萬元以下罰鍰，並得「按次處罰」至改正為止，反而沒有像2012年綠營版本一般，課以人民團體或個人刑責。

當民進黨群起痛批藍白推動國會改革是「毀憲亂政」「擴權鴨霸」時，卻忘記李俊俋當年高聲痛批，沒有聽證調查權的立法院，就是缺了牙的老虎；忘了林佳龍曾說，官員如果說謊，就要負起刑事及政治責任；更忘了時任立委的陳水扁在1993年疾呼，國會調查權是立法院固有的權力。

2012年國民黨執政，在野的民進黨推動國會改革，堂而皇之的理由是要追求具備成熟民主國家之國會建制，如今國會三黨不過半，民進黨不再一黨獨大，在野的藍白政黨同樣要推國會改革，竟然成了綠營口中的國會擴權、毀憲亂政，民進黨不惜以今日之我否定昨日之我，如此雙標，令人瞠目結舌。