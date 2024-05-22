「把太陽花砸在黃國昌臉上剛好而已」　吳沛憶轟：背叛民主背叛學運

▲立法院院會，民進黨吳沛憶發言。（圖／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

立法院會昨針對「國會改革」系列法案再度上演表決大戰，民進黨團傍晚在議場拿出太陽花，民進黨立委吳沛憶發言時，更將手中的太陽花，丟向位於主席台旁、正在直播的黃國昌。吳沛憶事後表示，「把太陽花砸在黃國昌臉上只是剛好而已」。

吳沛憶說，上禮拜五（17日）大家所看見的版本，是517當天才出現的版本，是黃國昌和翁曉玲私下喬出來的「最高機密」，並沒有討論也沒有審查，更沒有出現在委員會、公聽會。

吳沛憶表示，立法院必須要對人民負責，藍白想要透過調查權來擴權，寫出這個法案的黃國昌跟翁曉玲為什麼不敢出來說明？為何不願意出來面對擠爆青島東路滿到中山南路的民意以及全國人民的質疑？院長韓國瑜又為什麼要沒收發言？這兩次院會都是無效會議，請問沒有宣讀條文有效嗎？請問點名108人，投出110票，這樣的決議有效嗎？

吳沛憶批評，過去黃國昌主張，密室協商要公開直播，而民進黨早在過去8年已經完成了國會全程直播的國會改革。但是今天黃國昌卻在協商的時候說不准直播？這是背叛民主，背叛學運！把太陽花砸在黃國昌臉上只是剛好而已，「黃國昌在怕什麼？怕面對人民，還是十年前的自己？」