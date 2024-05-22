協尋當年要馬英九「即問即答」的民進黨　柯文哲：難理解綠在抗議什麼

記者袁茵／台北報導

總統賴清德20日就職演說時談及「三黨不過半」新國會，喊話「少數服從多數、多數尊重少數」言論，結果21日立院審查國會改革方案時，民進黨團仍透過高呼口號、提散會動議等方式阻擋。民眾黨主席柯文哲22日以「協尋當年的民進黨」影片表示，很難理解民進黨為何要反對國會改革，這些都是民進黨、賴清德以前的主張，而民眾黨正在幫忙實現。

柯文哲22日透過YouTube播放事先錄製好的長達30分鐘影片，標題為「說好的改革呢？協尋當年的民進黨！」底下文字說明寫道，「尋找民進黨！那個要求馬英九『國情報告、即問即答』的民進黨，那個力挺國會聽證調查權的民進黨，那個要求官員虛偽回答要負刑事責任的民進黨，協助民進黨實現當年的理想，讓我們一起大聲的跟民進黨說不客氣！」

面對賴清德就職演說稱「少數服從多數，多數尊重少數」是否為真心話？柯文哲直言「Too see is to believe（眼見為憑），看了才算啊！」少數服從多數、多數尊重少數，這本來就是民主的基本素養，「重點不是你講什麼，重點是要做嘛！」

柯文哲提及，民眾黨這次提出國會改革法案，「我就覺得民進黨在反對什麼？因為這些都是民進黨以前的主張啊！有的甚至是賴清德自己的主張。」所以說政治上也滿有趣，「常常說轉彎、髮夾彎、雙標啊！我想說這不是都是你們以前的主張嗎？」

「所以人家說你在幹什麼？我說我們在實現民進黨的主張！」柯文哲強調，民進黨過去沒有實現、無法實現的主張，民眾黨現在在幫忙實現，「所以很難理解說，他（民進黨）現在到底在抗議什麼？」

▼柯文哲談賴清德說新國會「少數服從多數，多數尊重少數」。（圖／翻攝自YouTube／柯文哲）