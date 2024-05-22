　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

協尋當年要馬英九「即問即答」的民進黨　柯文哲：難理解綠在抗議什麼

記者袁茵／台北報導

總統賴清德20日就職演說時談及「三黨不過半」新國會，喊話「少數服從多數、多數尊重少數」言論，結果21日立院審查國會改革方案時，民進黨團仍透過高呼口號、提散會動議等方式阻擋。民眾黨主席柯文哲22日以「協尋當年的民進黨」影片表示，很難理解民進黨為何要反對國會改革，這些都是民進黨、賴清德以前的主張，而民眾黨正在幫忙實現。

柯文哲22日透過YouTube播放事先錄製好的長達30分鐘影片，標題為「說好的改革呢？協尋當年的民進黨！」底下文字說明寫道，「尋找民進黨！那個要求馬英九『國情報告、即問即答』的民進黨，那個力挺國會聽證調查權的民進黨，那個要求官員虛偽回答要負刑事責任的民進黨，協助民進黨實現當年的理想，讓我們一起大聲的跟民進黨說不客氣！」

面對賴清德就職演說稱「少數服從多數，多數尊重少數」是否為真心話？柯文哲直言「Too see is to believe（眼見為憑），看了才算啊！」少數服從多數、多數尊重少數，這本來就是民主的基本素養，「重點不是你講什麼，重點是要做嘛！」

柯文哲提及，民眾黨這次提出國會改革法案，「我就覺得民進黨在反對什麼？因為這些都是民進黨以前的主張啊！有的甚至是賴清德自己的主張。」所以說政治上也滿有趣，「常常說轉彎、髮夾彎、雙標啊！我想說這不是都是你們以前的主張嗎？」

「所以人家說你在幹什麼？我說我們在實現民進黨的主張！」柯文哲強調，民進黨過去沒有實現、無法實現的主張，民眾黨現在在幫忙實現，「所以很難理解說，他（民進黨）現在到底在抗議什麼？」

▼柯文哲談賴清德說新國會「少數服從多數，多數尊重少數」。（圖／翻攝自YouTube／柯文哲）

▲▼柯文哲談賴清德說新國會「少數服從多數，多數尊重少數」。（圖／翻攝自YouTube／柯文哲）

ET快訊
「中捷3刀男」遭法院羈押
阮經天媽媽過世！悲痛暫停活動
天道盟精神領袖吳桐潭癌逝！
簡郁紘「出門倒垃圾」落網！室友嚇喊：怎那麼多警察

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

送給賴清德一句話　柯文哲喊「莫忘初衷」：長期以來都是靠良心

支持蓋「花東快」　柯文哲曝3案態度：國6東延、環島高鐵不能用特別預算

議員質疑柯文哲助新光醫院容積暴增「京華城翻版？」　北市澄清

協尋當年要馬英九「即問即答」的民進黨　柯文哲：難理解綠在抗議什麼

都跟藍合作？柯文哲曝「前半年」戰略：想要的法案過完　就進入三黨不過半

學者看國會擴權與府會運作　「少數政府」執政未來恐出現4種狀況

評／民進黨昨是今非！2012年就提藐視國會、調查權　如今批毀憲

黃捷質詢「早餐吃什麼」官員拒答成藐視國會　白喬茵：別再說腦殘話

「不能辜負60%民意」　趙少康挺藍白立委：義無反顧做對的事

聯華大火釀9死14傷　監院糾正彰化縣府：明顯怠忽職責

《The 8 Show》千玗嬉演技超瘋　才藝「表演上床」：我技術很好喔♥

廁所吞8顆鎮定劑壓壓驚？　三刀男行兇遭逮先送洗胃

楊祐寧陸綜疑「大鵰走光」！　網嚇壞...經紀人急回：大家冷靜

凶器1周前在高雄已買好　三刀男待拘留室吃好睡好

中捷砍人新畫面曝光！黑衣大叔擋下兇嫌揮刀　全場讚爆「英雄」

台灣90年代老時光　回憶殺畫面一次看

黑衣叔擋揮刀中捷嫌　英勇挺身為護家人！

中捷3刀男移送畫面曝光！　坐輪椅上警車「拒夜間警詢」

高空急墜6千英尺！　新航乘客曝亂流瞬間

十大英雄合力制伏3刀男　盧秀燕：終身免費搭中捷

送給賴清德一句話　柯文哲喊「莫忘初衷」：長期以來都是靠良心

支持蓋「花東快」　柯文哲曝3案態度：國6東延、環島高鐵不能用特別預算

議員質疑柯文哲助新光醫院容積暴增「京華城翻版？」　北市澄清

協尋當年要馬英九「即問即答」的民進黨　柯文哲：難理解綠在抗議什麼

都跟藍合作？柯文哲曝「前半年」戰略：想要的法案過完　就進入三黨不過半

學者看國會擴權與府會運作　「少數政府」執政未來恐出現4種狀況

評／民進黨昨是今非！2012年就提藐視國會、調查權　如今批毀憲

黃捷質詢「早餐吃什麼」官員拒答成藐視國會　白喬茵：別再說腦殘話

「不能辜負60%民意」　趙少康挺藍白立委：義無反顧做對的事

聯華大火釀9死14傷　監院糾正彰化縣府：明顯怠忽職責

《慶餘年2》播放量破165億！　「3新加入女角」演技翻車被嘲

星野源遭爆「外遇已婚女主播」！付10億封口　日八卦推主：已算離婚狀態

連住6年也沒用！弄錯房地合一稅規定　賣房民眾慘噴77萬

清大「畢典抽籤制」中籤才能入場！學生罵爆校方急轉彎

賓士主管級車型「化身西裝暴徒」！德知名改裝廠推出新E-Class套件

早療幼兒通報人數創新高　市議員張碩芳籲重視「小烏龜世代」

遊戲王推出「戰鬥怪獸卡地墊」！擺放入口覆蓋卡片展開決鬥

快訊／「中捷3刀男」隨機砍人3傷　涉殺人未遂罪遭法院羈押

王婉諭／知識份子不該利用知識餵養仇恨

搞笑唱台語版《晚安大小姐》　網見魔性舞蹈笑：我馬上睡！

相關新聞

都跟藍合作？柯文哲曝「前半年」戰略

都跟藍合作？柯文哲曝「前半年」戰略

「三黨不過半」的新國會於今年2月上任後衝突不斷，民進黨不斷批評民眾黨是「國民黨小弟」、「傅（傅崐萁）隨組織」等，貼上「小藍」標籤。民眾黨主席柯文哲22日表示，因為至今民進黨把民眾黨當拒絕往來戶，總統賴清德沒來跟民眾黨接觸，完全沒有溝通，卻還期望民眾黨會把票投給綠營；不過柯也透露，現階段是通過藍白相同的法律，前半年戰略以「先通過再說」，等民眾黨法案都通過，就真的進入「三黨不過半」時代。

評／民進黨昨是今非！2012年就提藐視國會、調查權　如今批毀憲

評／民進黨昨是今非！2012年就提藐視國會、調查權　如今批毀憲

「把太陽花砸在黃國昌臉上剛好而已」　吳沛憶轟：背叛民主背叛學運

「把太陽花砸在黃國昌臉上剛好而已」　吳沛憶轟：背叛民主背叛學運

民進黨最新黨職名單　林右昌6／5接任秘書長

民進黨最新黨職名單　林右昌6／5接任秘書長

賴清德籲尊重少數　「遵守程序應是各黨共識」

賴清德籲尊重少數　「遵守程序應是各黨共識」

關鍵字：

民眾黨立法院國會改革柯文哲民進黨馬英九賴清德

讀者迴響

最夯影音

更多

《The 8 Show》千玗嬉演技超瘋　才藝「表演上床」：我技術很好喔♥

廁所吞8顆鎮定劑壓壓驚？　三刀男行兇遭逮先送洗胃

楊祐寧陸綜疑「大鵰走光」！　網嚇壞...經紀人急回：大家冷靜

凶器1周前在高雄已買好　三刀男待拘留室吃好睡好

中捷砍人新畫面曝光！黑衣大叔擋下兇嫌揮刀　全場讚爆「英雄」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面