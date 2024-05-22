Uber Eats要娶foodpanda！公平會證實接到結合申請　4面向審查

▲Uber Eats擬併購foodpanda台灣外送事業。（圖／記者周宸亘攝）

文／中央社

Uber Eats擬併購foodpanda台灣外送事業，公平會證實，日前接獲Uber Eats母公司提出擬與foodpanda結合申報案件，現正審查結合申報資料是否齊備，未來將就市場集中度、結合後併購方訂價能力等4大面向審查。

Uber Eats14日宣布重磅消息，將併購foodpanda台灣外送事業，不過交易仍須經公平會等主管機關審核。

消息一出，在市場投下震撼彈，市場憂心2大外送龍頭業者結合，恐有壟斷疑慮，影響消費者及商家權益。立法院經濟委員會也於明天安排公平會就「外送平台併購是否涉及限制競爭之調查程序、認定原則及對消費者權益影響之配套措施」進行報告。

公平會書面報告率先出爐，內容指出，日前已接獲Uber Eats母公司提出擬與foodpanda結合的申報案件，現正審查結合申報資料是否齊備，待申報事業提出完整申報資料後，就會受理申報並開始進行審查。

對結合申報案件，依公平交易法規定，參與結合事業在公平會受理申報後起算30個工作天內，不得進行結合，必要時，公平會得將審查期間再延長60個工作天。

公平會表示，外送經濟深入全民生活，此結合案影響深遠，公平會必定會審慎做出決定，確保維護自由與公平競爭；考量2大外送平台結合將顯著改變市場結構， 審查重點將是「市場集中度」、「結合後併購方訂價能力」、「合併案協同效果（聯合行為）」、「市場效益」等4大面向。

公平會補充，審查過程中，將徵詢餐廳、外送員、消費者等利害關係人所屬團體及相關主管機關的意見，並召開公聽會或座談會，再由委員會議審酌結合的「整體經濟利益」是否大於「限制競爭之不利益」，做出准駁之決定。