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【廣編】型男鮮肉裸肌獻身　粉絲直呼想被「他」打

君綺醫美,皮秒雷射,徐愷（圖／君綺醫美提供）

【廣編特輯】

圖、文／君綺醫美提供

型男單靠顏值已撐不了場面，男神徐愷這次直接「脫了！」大秀肌肉性感好身材，為君綺醫美站台皮秒雷射，癢眼畫面流出引發眾多粉絲大轟動，噴火指數爆表，不論男女老少都被燒到，紛紛嚷嚷著要感受PICOWAY皮秒雷射的施打效果。

皮秒雷射在醫美療程中是相當普及的項目，也是許多醫美嚐鮮人的入門款療程，可見如今大家對於膚質保養的重視。皮秒雷射有不同的探頭，可以有效改善膚質的多種NG狀況，像是淡化色素斑點、縮小粗大毛孔、改善臉部細紋凹疤並代謝老廢角質，讓皮膚保持透亮細緻的狀態。

徐愷本身除了自我要求高、相當自律，也選擇透過聰明有效率的方式讓自己維持好膚質。他坦然分享：「維持身材靠運動，保持健康靠飲食控制，而育膚美肌他選擇定期到君綺進行皮秒雷射保養」。同時徐愷也認為愛美是所有人的權利，呼籲大家把握讓自己看起來更好的機會。

雖說皮秒雷射是很常見的醫美項目，但醫療行為的安全性不容忽視。專業的醫師技術、合規的醫療場所與值得信任的診所品牌都是愛美人士選擇醫美的重要指標。君綺醫美在業界21年來堅持「安心醫美‧暖心醫美」的口號，為醫療安全全面把關，醫療用品及儀器、醫師技術皆有原廠認證，多年來的安心口碑使得君綺成為眾多藝人及近百萬名會員信任的醫美品牌。

君綺醫美與徐愷見證合作，希望透過專業、有效的變美途徑提升顏值，而顏值提升從打造好膚質開始，即日起君綺開跑皮秒體驗，邀請愛美人士把握機會，立即加入變美行列，從此素顏也自帶美肌濾鏡！
 

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