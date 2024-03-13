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龍年美出新高度！海芙音波複合型治療　讓你出水芙龍

▲▼海芙音波複合型治療　讓你出水芙龍。（圖／業者提供）

▲追求自然透亮的幼態美，掌握保養趨勢讓你出水芙龍。（圖／業者提供，下同）

消費中心／綜合報導

新年找回新朝氣，許多人把握這段期間美麗升級！不僅招來好人緣也會有好運氣，想擁有「媽生皮」般好膚質及精緻美顏，複合型醫美治療更能精準因應個人化需求。近幾年「海芙音波」已成為無人不曉的醫美保養，加上去年品牌代言人蔡淑臻榮獲金鐘視后，更大方分享海芙音波是她保養的公開秘訣，活招牌的認證更讓海芙音波人氣遽升。佳思優整形醫美診所韓立明醫師及劉易明醫師也一併分享，除了以第三代海芙音波來保養雕塑肌齡以外，還可以搭配水光注射及皮秒雷射提高肌膚亮度，讓你新的一年出水芙龍，用嶄新的美麗好氣色為你帶來好運勢。

▲▼海芙音波複合型治療　讓你出水芙龍。（圖／業者提供）

▲韓立明醫生推薦第三代海芙音波，不動刀也能找回幼態臉。

幼態臉蛋成時尚主流　醫：關鍵在於緊緻拉提

近幾年來不再追求整形臉，反而緊緻透亮「幼態」的臉龐，成為時尚的審美主流，許多人追求自然系美顏，也更喜歡偽素顏的妝感，縮減遮瑕的瓶瓶罐罐，也代表著肌膚的老化瑕疵更加顯而易見，因此想提升緊緻輪廓及細緻膚質，尋求專業醫美團隊進行整體評估，才能讓你美的事半功倍。

佳思優診所韓立明醫師指出近年幼態臉蛋成保養主流，其關鍵在於緊緻拉提，地心引力始終無法抗衡，加上25歲之後膠原加速流失、筋膜彈性鬆弛、脂肪骨骼位移等狀況，即使體重不變也會出現細紋、嘴邊肉、雙下巴等顯老徵狀！而第三代海芙音波則是利用聚焦超音波能量，以熱能打入肌膚各層次來刺激膠原蛋白新生重組、精緻臉部線條，海芙音波無需動刀、低修復期且為非侵入式更安全，甚至除了臉部之外，也能進行腹部、臀部等部位雕塑，韓立明醫師表示：老化並非單一層次，每個人肌膚厚度、筋膜座落皆不同，因此擁有不同深度的配置是相當重要的，由專業醫師來客製化搭配每一位求美者的發數、深度以及能量，更能達到自然幼態的期待。

▲▼海芙音波複合型治療　讓你出水芙龍。（圖／業者提供）

▲想要芙龍出水的透亮感，水光注射與皮秒雷射是時下必備的保養清單。

「肌膚之光」水光注射　透亮光彩肌底

想要擁有出水芙龍般的媽生皮，外在的肌膚光透度、飽水度更要足夠！佳思優劉易明醫師進一步說明，除了追求輪廓線緊緻顯小臉、年輕以外，許多人也很在意臉上斑點、痘痘、毛孔膚質問題，希望提升肌膚光澤度擁有水煮蛋般的透亮美肌；劉易明醫師也觀察到換季等因素容易讓肌膚更不穩定，造成皮膚缺水、乾燥失去防禦力及膨潤Q彈的質感，尤其冬季轉春天期間溫差大易忽略防曬，形成大小不一的色素沉澱及斑點，這時則可以透過「肌膚之光」水光注射及皮秒雷射，雙重搭配為肌膚注入保水透亮感。

劉易明醫師表示有「肌膚之光」的水光注射，可以將肌膚所需的養分，如玻尿酸、生長因子精準一次注入、並均勻滲透至真皮層，大幅提高肌膚水光感成效，且一次施打可維持2~3個月；劉醫師也補充肌膚之光是最新型的水光針，針孔更小且透過AI全自動偵測，幫助醫生更精確注射不漏液、100%注入肌膚深層，目前使用者反饋都認為施打感受較傳統水光注射更舒適、恢復期更短，幫助保養卡關的愛美者立即補水。

而皮秒雷射則是透過光震波原理擊碎黑色素，改善斑點、黑色素、痘疤和毛孔問題，也大幅降低傳統雷射易反黑的機率。兩者搭配可讓肌膚的健康度及穩定度提升，打造細緻透亮的素顏妝感，讓龍年的氣色更加出水芙龍。

▲▼海芙音波複合型治療　讓你出水芙龍。（圖／業者提供）

▲劉易明醫生叮囑，醫美保養更該重視正規原廠診所，為自己的醫療權益把關。

醫療權益不可輕忽　指名認證合格醫療器材

最後，劉易明醫師特別叮囑，醫美保養除了要適合、適量，也必須重視真偽的重要性！現今醫美保養已相當普及，在社群上也出現不少網紅以「行動醫美」的名義，與灰色地帶的業者合作，消費者無從得知太多的相關資訊，更無法於進行醫美療程前再三確認其合法性，保障自身權益！看似便宜又方便的一條龍服務，實則是拿自己的醫療權益在冒險。佳思優整形醫美診所遵循「原廠認證」的合法性，使用正規醫療器材，並定期進行醫療人員的教育訓練，對於每一位消費者的權益絕不馬虎，讓愛美的您從龍年頭到龍年尾，一整年龍光煥發、精緻透亮。

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