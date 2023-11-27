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跨年耍起小心肌！專家揭密3大讓你越夜越青春的美麗法寶

▲▼跨年耍起小心肌！專家揭密3大讓你越夜越青春的美麗法寶。（圖／業者提供）

▲預留時間提前尋求醫美療程hold住美顏，才能讓你在派對中越夜越青春。（圖／業者提供，下同）

消費中心／綜合報導

聖誕節、跨年、尾牙…年終派對季即將來臨，跑趴難免熬夜小酌，長時間帶妝也容易使肌膚壓力山大，導致膚況不穩、暗沉無光，甚至加速老化造成面部下垂與凹陷。佳思優整形醫美診所韓立明及劉易明醫師建議，除了勤保養加強保濕，也可預留時間提前尋求醫美療程hold住美顏，輕鬆耍點「小心肌」就能讓美麗開外掛，讓你在派對中越夜越青春。

劉易明醫師建議，派對場所多在夜店、Lounge bar等光線昏暗的場所，讓人將視線聚焦在臉部狀態，因此膚質透亮、輪廓立體度很重要。想要膚質完美可以透過皮秒雷射；想看起來飽滿有精神可尋求4D童妍針；而想要緊緻拉提顯年輕則可利用金鐘影后蔡淑臻代言的第三代海芙音波來全面保養。劉易明醫師認為第三代海芙音波是市場拉提主流，在緊緻眼周、輪廓拉提方面都有良好表現，甚至在身體局部雕塑也有相當好的口碑，是醫美市場上探頭配置齊全、衛福部核可臉部及身體皆適用的音波儀器。

▲▼跨年耍起小心肌！專家揭密3大讓你越夜越青春的美麗法寶。（圖／業者提供）

▲佳思優整形醫美診所韓立明醫師(左)、劉易明醫師(右)。

劉易明醫師也補充分享，第三代海芙音波是醫師公認效果好、治療舒適度優的非侵入保養療程。因為具有多層次的拉提特點，可依據每位求美者需求客製搭配作用於全臉、腹部、腿部等，一機多效非常適合不同的老化問題。25歲後體內膠原蛋白流失速度超越自身合成，尤其在面部更容易出現嘴邊肉下垂、雙下巴鬆弛等，然而，現代人較傾向無需特別照護的「懶人保養」，第三代海芙音波透過聚焦式超音波指定作用於皮膚各層次，讓肌膚產生緊緻拉提、刺激再生膠原建立，非侵入式的特性術後即可立即上妝不著痕跡，不必擔心修修臉還需報備！

佳思優整形醫美診所韓立明醫師進一步指出，除了鬆弛問題以外，老化的另一大類情況就是臉部凹陷，舉凡太陽穴、夫妻宮、頰凹、法令紋等，只要是想膨潤的部位都能透4D童妍針施打在不同深度的肌膚，間接性的刺激膠原蛋白增生，讓整體添加好命感！目前4D童妍針比前一代的膠原蛋白增生量更提升了2倍，不只術後照顧更輕鬆，維持時間視個人情況更可高達25個月之久。跨年前施打，更能讓整張臉膨潤看起來自然明亮、粉嫩氣色提升。

除了上述兩大對抗老化的保養，「底子」問題也是多數人會遇到的困擾，跑趴喝酒容易引起的泛紅、長痘痘，或臉上深淺不同的斑點、痘疤、暗沉、毛孔粗大等基底問題，韓立明醫師則建議可選擇第五代的4D皮秒雷射（PicoPlus）透過4種不同探頭漸進式分段波長治療肌膚所有問題，比傳統雷射恢復期更短，短短幾天就能找回明亮無瑕肌膚，是近期非常受歡迎的養肌方式。

▲▼跨年耍起小心肌！專家揭密3大讓你越夜越青春的美麗法寶。（圖／業者提供）

▲選擇安心優良可信任的醫療診所來進行海芙音波「心肌保養」，讓年終派對完美登場。

隨著醫學美容日益進步，藉由醫美保養的女性平均年齡也明顯下降，許多20初頭女性懂得尋求皮秒雷射維持肌膚無瑕、25~35歲女性偏好海芙音波緊緻臉部輪廓，45歲以上則普遍偏好4D童妍針加強膨潤；韓立明醫師則點出，醫美保養療程琳瑯滿目、汰換快速，如同iPhone不斷推陳出新，除了兼具美感，修復期也大幅縮短、滿意度越來越高，但最重要的還是醫師的專業評估及診斷。選擇安心優良可信任的醫療診所來進行「心肌保養」，讓年終派對完美登場。

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