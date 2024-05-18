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社會 社會焦點 保障人權

「給我汪汪2聲」罰15萬　彰化老霸王日料店耍賴...囂張嗆警影片曝

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名葉姓阿伯去年酒後狂打24通110專線，被依社維法開罰，今年2月間，他又與日本料理餐廳人員起口角，警方據報後到場處理，葉男再度生氣嗆警「現在的警察都變成人家養的狗了」、「給我跪在這裡汪、汪兩聲」「像叫狗來一樣」，被依涉妨害公務等罪送辦，法官認為他至今仍否認犯行，判處有期徒刑5月，可易科罰金，還則須罰15萬元。

▲彰化市阿伯大嗆警是狗。（翻攝圖／ETtoday資料照）

▲彰化市阿伯大嗆警是狗。（翻攝圖／ETtoday資料照）

該間餐廳櫃檯女服務人員說，今年2月14日下午4點多葉男滿身酒氣，先對她們嘟嚷了幾聲後，接著在大廳內走來走去要走進去餐廳內，遭到制止、接著坐在椅子上睡覺，又站起來走來走去，服務人員還好意問他有沒有要吃飯點餐，竟遭到對方回嗆，又賴著不走，直鬧到下午5點多也不離開，影響到客人，最後只好請警察到場處理。

葉男站在餐廳門口嗆警畫面今天曝光，葉男大罵他「人叫像叫狗來一樣」、「你們警察就是狗」、「現在的警察都變成人家養的狗了」、「狗就是狗啦，給我跪在這裡汪汪兩聲，狗就是狗啦」、「泰和所ㄟ都垃圾啦」等語，依涉妨害公務等罪被員警帶回，至於所涉公然侮辱罪嫌，則未提出告訴。

法官審理發現，葉男曾於2017年酒駕，不服取締，對員警恐嚇「殺你全家」被依公務員依法執行職務時施脅迫罪，判處3月；2023年11月，酒後無故狂打24通110報案專線，不表明身分、也不表明報案原因，甚至還不出聲，大竹路派出所員警勸阻他也不聽，今年1月被依違反社會秩序維護法第85條移送裁罰8千元。

法官認為，葉男當眾辱罵執行公務的警方，犯後至今仍否認犯行，可見法治觀念薄弱，依公務員依法執行職務時當場侮辱罪，判處有期徒刑5月，如易科罰金以1000元折1日計算，需繳15萬元。

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