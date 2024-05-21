26歲準律師酒駕賓士撞死人辯「腦傷失憶」　喝酒給老闆好印象

▲準律師鄭兆宇涉酒駕致死，21日到台北地院出庭聲稱對事故經過因腦傷失憶。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

年僅26歲的準律師鄭兆宇去年（2023年）5月涉酒駕，於北市國道3號甲線萬芳交流道口衝撞3輛停等紅燈的汽車，造成1位高姓男子枉死，台北地院選任素人國民法官參審鄭男所犯酒駕致死罪，今（21日）首度開庭，鄭向旁聽的高男家屬鞠躬道歉，允諾終身戒酒並做反酒駕志工，但自稱也在車禍中傷及腦部失憶、仍想不起事故經過，還說開車前會喝酒，是想給老闆好印象。

鄭兆宇今出庭承認酒駕撞死高男、否認故意酒駕，聲稱事發當天凌晨1點多離開飯局，走路經過1處公車站停下來睡著，清晨5點多天快亮，他記得自己醒來搭計程車回家，但等他再度恢復意識，赫見自己躺在醫院加護病房，他驚慌以為「這是一場夢」，完全想不起中間發生什麼事。

▲準律師鄭兆宇酒駕賓士車高速衝撞交流道口停等紅燈車輛，釀成高姓男子無辜喪生。（資料照／記者邱中岳翻攝）

鄭兆宇反覆強調自己也在車禍中受傷，住加護病房6天「醒來已是奇蹟」，腦部留下大小血塊，所以失憶，轉往普通病房被前來作筆錄的警員告知，才曉得自己闖禍。

鄭兆宇說本案是他生平第2次喝酒、平常多半騎機車或搭公車通勤，當晚參加他實習的律師事務所為他辦的迎新餐會，他本打算滴酒不沾，還專程開家裡賓士車赴約要接送同事，席間多次推辭主管敬酒，後聽說老闆會來續攤唱歌，眾人說老闆愛喝酒、屆時也會勸酒，鼓吹他身為新人要喝一點。

鄭男推稱因此在餐廳先抿幾口紅白酒，大約50cc，續攤時老闆坐他旁邊，他沒法拒絕老闆敬酒，「敬一杯我就喝一杯」，他聲稱不想被覺得不上道，且聽說有律師同事是因擁有品酒師執照而被老闆錄取，他更想給老闆好印象。

至於為何酒駕，鄭男推稱續攤時發現手機不見，或許因此到停在路邊車格內的車上尋找，他斷片不記得為何開車，「可能是肌肉記憶」。鄭男重申自己因車禍而腦震盪、腦出血、腦中有血塊，所以對搭計程車之後的事都失憶。

檢方譏鄭男「車禍前的事情都記得很清楚」，並指搭載鄭男的小黃運將證稱鄭男能聊天、指路，自行操作螢幕刷卡付車資。素人國民法官也疑惑鄭男既然自稱第1次喝酒就拉肚子7天，難道不自知酒量，鄭仍推稱老闆愛喝、眾人鼓吹，他忘了續攤時又喝多少酒。

▲鄭兆宇（白衣黑褲）和律師開完庭撐傘拒訪。（圖／記者黃哲民攝）

辯護律師替鄭男解圍「不是壞人，但犯了大錯」，稱鄭男認罪、無前科，已付300萬元賠償外加保險理賠200萬元，一輩子自責愧疚，允諾此生戒酒並做反酒駕志工，願盡力陪伴死者家屬彌補，盼能諒解鄭男是剛出社會的年輕人，適用情堪憫恕減刑並緩刑。

檢方當庭播放鄭男高速衝撞交流道口槽化島騰空飛起、猛烈撞擊高男座車左側的驚悚影片，鄭男數度把頭低得不能再低，期間還從桌旁藥袋默默拿出1顆藥吞下。

受託鑑定鄭男能否復歸社會的專家證稱，鄭男對賠償、做志工等承諾「有意願但沒能力」、想的跟做的落差很大，事發後寫信摺紙蓮花道歉，和爸爸去死者住處與告別式現場下跪道歉、到靈骨塔祭拜，雖深切反省、勇於承擔過錯，但死者家屬不接受。

鑑定人指鄭男本案為偶發性、一次性的犯罪，沒特別惡性，家庭支持能力良好，有相當程度更生可能，但「車禍傷到腦造成記憶破碎」是鄭男自稱，並無醫療證據，鄭男最初也沒跟精神科醫師明講自己涉嫌酒駕致死，僅說出車禍。

辯護律師試圖從鑑定人口中套出「鄭男若入監可能影響復歸社會的可能性」，因鄭男本案涉犯酒駕致死罪法定可判刑3年以上10年以下，需爭取減刑到2年以下徒刑才有機會緩刑，但檢方提出異議打斷律師，審判長命鑑定人不必回答，理由是不能要求證人做個人推測。

法官諭知明（22日）上午9點起續審，將傳訊高男的妹妹、鄭男的母親依序作證，全案訂於本周五（24日）宣判。鄭男開完庭不受訪，在大雨中用雨傘遮擋記者發問拍攝。

本案源於鄭男2023年5月5日晚間和律師事務所同事聚餐與續攤唱歌，隔天（6日）凌晨1點多散會，在北市松壽路1處公車站昏睡到清晨5點出頭，搭計程車到北市南京東路四段找到自己停放的賓士車開回家，5點21分途經國道3號萬芳交流道往木柵路四段的下坡彎道，擦撞路緣失控，衝撞槽化島騰飛。

高男當時開車在內側車道停等紅燈準備左轉進入萬芳交流道，街道監視畫面顯示，高男察覺鄭男的車頭越過對向2線車道朝他左側飛來，閃了雙黃燈示警但躲不開，不到2秒就被鄭男的車頭撞凹左車身逾50公分，高男全身多處鈍挫骨折，尤其左胸傷勢嚴重，當場失去呼吸心跳，送醫仍休克不治。

鄭男也昏迷就醫，抽血檢驗換算呼氣酒精濃度達每公升0.83毫克，檢警從監視畫面估算鄭男撞擊時車速達每小時84公里，鄭男座車行車記錄器更顯示撞擊時車速達時速160公里，而事發現場限速僅50公里。