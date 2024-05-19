高雄男酒駕「撞路中分隔島」釀3車連環撞　3人受傷送醫

▲高雄男「自撞路中分隔島」釀3車連環撞，3人受傷送醫。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者賴文萱、吳奕靖／高雄報導

高雄鳥松區神農路與同富街口今（19）日中午發生一起交通事故，一名60歲吳男駕駛自小客車自撞分隔島後，先是擦撞同向自小客車，再向左偏撞及對向車道，與另一輛自小客車發生碰撞。事故導致3人受傷送醫，詳細肇事原因待進一步調查釐清。

警方初步了解，這起事故發生在今天中午12時許，當事時吳男沿鳥松區神農路內側快車道往大寮方向行駛，左前車頭不慎撞及分隔島後，車身右偏與同向41歲劉男駕駛自小客車發生擦撞。吳男車輛向左偏撞及路中分向島至對向車道，再與50歲饒男駕駛之自小客車車頭發生碰撞。

▲▼高雄男「自撞路中分隔島」釀3車連環撞，3人受傷送醫。（圖／記者吳奕靖翻攝）

吳男經實施酒測值為0.7mg/l，其他2駕駛為0。警方現場實施交通管制疏導，已通報清潔隊、養工處到場處置完畢。現場駕駛劉男無傷、吳男和饒男及其同行乘客林女均意識清楚無大礙，由119送醫救護傷口。吳男傷口救護後全案依酒駕公共危險罪送辦，至於詳細肇事原因仍待進一步釐清。

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