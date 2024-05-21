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社會 社會焦點 保障人權

開5P極樂群交趴！目睹好友裸身激戰　醉女「身體裡有東西」怒告

▲▼示意圖,社會,性侵,暴力,成人,女,女孩,挫折,哭,焦慮,獨,悲傷,鬱悶,暗,孤單,創傷,情緒,哭,情緒,電腦,色情,片子。（圖／123RF）

▲女子控訴在酒醉意識不清的狀態下，被3名男子帶到摩鐵性侵。（示意圖，非本案當事人／123RF）

記者林東良、黃資真／台南報導

台南一名女子小美（化名）2023年1月與網友約在酒吧，與現場邱姓女友人和3名男生喝的相當盡興，後來5人決定續攤去摩鐵大玩群交趴，事後小美認為她是在意識不清的狀態被拉到摩鐵性侵，提告3名男子，但台南地檢署認為其所述內容與實情不符，予以不起訴，小美再向法院提起自訴仍吞敗。

小美指控，在IG上認識潘姓男子當天，2人便約到台南某酒吧見面，喝不到3杯調酒後便意識模糊，當時還擔心邱女要怎麼離開，之後不記得被拉上車還是被攙扶上車，以為是要回民宿或是邱女家，沒想到醒來時已在摩鐵。

小美表示，當下頭很暈，只記得有人要脫她的褲子，她死命拉住說不要，邱女還問其他人她是不是真的不要，那個人就停下，自己才趕緊穿上褲子，還看到好友與潘男做愛，「我不知道在旅館內有沒有發生性行為，但睡著後感覺到身體裡面有東西」。

潘男則解釋，當時確實要跟小美做愛，也脫了她的褲子，但她拒絕後便停止；好友也指稱，小美是在清醒的狀態下自己上車，也知道要去汽車旅館，在酒吧就講好要一起群交。

檢方調查發現，小美外陰部、陰道深部都沒驗出精子細胞，且第一時間沒有求救、報警，反而在現場看完好友與潘男做完後，才跟好友一起離開，與常情不符，將3名男子予以不起訴處分。

小美不服，向法院提起自訴，惟法官認為本案難僅憑小美片面指訴將3男判刑，駁回聲請，全案確定。

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