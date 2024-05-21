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社會 社會焦點 保障人權

爆料遭黃健瑋性侵挨告誹謗　女演員哽咽：何時結束傷痛

記者劉昌松／台北報導

女演員MIA去年在臉書爆料，她在2006年到外地拍戲時，晚上吃了安眠藥入睡，隔天醒來發現自己身上什麼都沒穿，懷疑是遭演員黃健瑋趁機性侵，黃健瑋不甘名譽受損，控告MIA涉嫌誹謗，台北地檢署先前傳喚雙方還原各自經歷後，21日再次傳喚MIA出庭釐清案情。

▲▼女演員Mia被黃健偉告妨害名譽。（圖／記者劉昌松攝）

▲女演員MIA因被黃健瑋控告妨害名譽案，第2次到北檢出庭應訊。（圖／記者劉昌松攝）

MIA在1個多小時的庭訊後難掩激動情緒，受訪時哽咽地說：「對法律而言或許只是眾多案件其中1件，去年開始Me too有好多好多案件，這對我來說是18年，這個程序幾乎是我的大半生」，「作為一個受害者，我確信我們都還在療傷，而且不知到甚麼時候會結束傷痛，每次開庭、訊問、諮商，所有東西都會重覆1次，1個晚上的事情，就在1年內重覆千百次，我希望我能夠好好度過難關，希望自己能更加堅強，不管結果如何都尊重司法官裁決。」

演藝圈在2023年6月掀起#me too風波，當時網路上傳出《人選之人》男演員涉嫌性侵女演員，網友按文索驥，猜測遭指涉的是黃健瑋，黃第一時間聲明「本人絕無違法之情事」，黃妻蔡亘晏(爆花)也力挺丈夫，7月間，MIA公開表示自己就是遭侵犯的女演員。

MIA當時在網路文章中回憶，2006年因拍攝短片《贖金》在台東過夜，MIA回到房間準備休息，沒多久黃健瑋敲房門，說劇組有人約唱歌，MIA說等等就要吃藥睡覺，然後關上門，吃完藥之後躺在床上。接下來是隔天清晨醒來，發現身上什麼都沒穿。

▲▼ Netflix《人選之人 - 造浪者》黃健瑋 ETtoday專訪 。（圖／記者黃克翔攝）

▲黃健瑋否認性侵女演員，為維護名譽委任律師控告MIA涉嫌誹謗。（圖／資料照）

MIA表示，「我第一個想到的人是黃健瑋，以及用藥後可能產生的夢遊症狀。」事後劇組搭乘火車北上，繼續拍攝，MIA找到空檔詢問黃健瑋昨晚是不是到過房間，他說是，「問他怎麼進來的，他說是我開門，問他有沒有發生關係，他說有」，還說「你怎麼都不叫？其他女生都叫得很大聲」，「而且你沒反抗啊。」

黃健瑋委任律師控告MIA涉嫌妨害名譽，台北地檢署檢察官先後傳喚MIA、黃健瑋，取得相關對話紀錄，還原當年事發經過後，因認為全案仍有部分疑點待釐清，因此再次傳喚MIA出庭。

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