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蘆洲婦科醫疑性侵！內診竟「徒手揉私密處」：是不是很舒服

▲▼南韓一名8歲女童遭到感染愛滋病的父親性侵。（示意圖／CFP）

▲示意圖，和本新聞無關。（示意圖／CFP）

記者朱祖儀／綜合報導

女性有婦科問題都會到婦產科報到，有時還需要內診檢查。但一名女網友透露，之前在蘆洲一間老牌婦產科看病，因為那時她是第一次內診，不確定正確流程，但醫師每次內診都沒有戴手套，徒手觸碰她的私密處，還邊揉邊問「是不是很舒服？」讓她覺得非常噁心、想逃跑。文章曝光後掀起眾怒。

原PO在Dcard發文表示，之前雖然有在別家婦產科看診過，但因為沒有性行為，所以沒有內診的經驗。先前到蘆洲那間老牌婦產科是第一次內診，發現醫生每一次內診都沒有戴手套，「手指會不停的在陰道進出，另一隻手撫摸大腿」，但當下她因為相信醫生，所以沒有反抗。

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後來因為在該診所診斷出子宮內膜異位症，醫師說病症會擴散到屁股，所以每次內診，對方也都會叫她站著並從後方搓揉屁股。

▲護理師，護士，醫師，醫生，醫務社工，社工，醫療，醫院，醫務。（圖／pixabay）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／取自pixabay）

她最後一次去看診是為了拿催經藥，沒想到醫師又要求內診，這次行為更加過分，「妳有吃我開的那個特效藥，變比較好了，妳這邊變得好軟，跟男友做那件事的時候應該不會不舒服了吧？」同時不斷搓揉她的下體，還問「這樣是不是很舒服？」她當下覺得非常噁心想逃跑，但身體卻動不了，「腦袋一直在想，我這是被性騷擾了嗎？這真的是正確的診斷過程嗎？」後來到另一間婦產科就醫，才確認之前的就醫過程完全不正常。

實際看該診所的google評論也發現，不少人留1星評論，怒批「這是我第一次留言一星評論。友人只是去拿藥物，但卻被醫師要求內診，過程中醫師除了沒戴手套外，還用手指磨蹭…另一隻手則觸摸大腿內側」、「醫生指診時沒有戴手套，另一隻手還摸大腿內側，言語讓人非常不舒服，完全是可以提告性騷擾的程度」、「我剛剛看診過程中，醫生讓我覺得很不舒服，哭喊著說『不想看了』被拒絕，護士還壓著我不讓我起來，醫生也一直摸我的大腿，我不確定，但我一起來發現他竟然沒有戴手套」。

不少網友紛紛留言，「請一定要提告」、「請提告，這可以算是性侵了吧」、「太可怕了吧！請一定要捍衛自己的權利」、「這完全不正常，請不要放過他」、「手伸進去是性侵了，一定要提告！支持你」、「天啊！我在蘆洲住那麼久才知道有這種沒醫德的噁爛醫生，他們婦產科斜對面還警察局還敢這樣，就是打定了女孩子們不敢聲張，妳很勇敢支持提告」。

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