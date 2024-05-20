新任調查局長陳白立8年來首位內升　廉政署長馮成深耕5年出線

▲法務部調查局外觀 。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

新任法務部長鄭銘謙今（20日）上任後發布第1波首長任命，調查局局長王俊力歸建台灣高等檢察署擔任主任檢察官，遺缺由調查局國家安全維護處處長陳白立接任，廉政署署長莊榮松回任高檢署主任檢察官，遺缺由副署長馮成接任。

王俊力為司法官學院第29結業，先前做過中校軍法官，是少數具有軍方背景的司法官，歷任連江、澎湖與橋頭地檢署檢察長，2021年11月15日從桃園地檢署檢察長一職，被時任總統蔡英文拔擢出任調查局長，也是蔡任內第3位擔任調查局長的檢察官，前2位分別為甫卸任法務部長蔡清祥、現任最高檢察署主任檢察官呂文忠。

陳白立調查班30期結業，現年59歲，從基層外勤據點逐步歷練，曾任國安站秘書、副主任、台北市調查處中山調查站主任、新竹縣調查站主任等要職，長期專注於國安領域、資歷完整，去年（2023年）2月剛從新北市調查處國安副處長升任國家安全維護處處長。

調查局局長從1984年7月起由內部擇優調升，2016年8月時任局長汪忠一卸職後，連續3位局長都由檢察官出任，陳白立的出線，是時隔8年首位非空降局長，對於調查局士氣有極大的鼓舞。

▲法務部廉政署外觀。（圖／記者黃國霖攝）

莊榮松為司法官學院第32期結業，曾任法官、檢察官與連江、澎湖、橋頭等地檢署檢察長，2022年5月20日從高雄地檢署檢察長調任廉政署長，而2019年出任廉政署主任秘書的馮成，隨即被拔擢升任副署長，襄助莊榮松持續推動《揭弊者保護法》立法進度，並與國際反貪腐執法機構交流合作。

馮成為司法官學院37期結業，歷任主任檢察官、襄閱主任檢察官、高檢署智慧財產分署檢察官，曾借調內政部警政署政風室主任，檢察與廉政歷練完整。