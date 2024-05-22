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社會 社會焦點 保障人權

快訊／極度危險犯抓到了！搭客運、捷運趴趴走4天　簡郁紘新莊落網

記者陳韻如／綜合報導

涉犯殺人未遂罪嫌的39歲男子簡郁紘在基隆某醫院執行監護，不料他卻於19日上午脫逃，搭乘客運跑到北市，曾在台北車站附近、龍山寺、西門町等熱鬧區域現身，而最新消息指出，簡男20日當天中午從龍山寺捷運站搭車，到板橋新埔站下車。稍早警方於新莊逮到人，而至於詳細案情仍代進一步釐清。

▲殺人未遂犯雙北趴趴走。（圖／記者邱中岳、郭世賢翻攝）

▲殺人未遂罪嫌犯簡郁紘，戒護就醫期間逃跑，並搭乘客運、捷運在雙北趴趴走。（圖／記者邱中岳、郭世賢翻攝）

▼簡郁紘落網。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼簡郁紘。（圖／記者陳以昇翻攝）

據悉，簡男患有思覺失調，今年1月間在北市犯下殺人未遂案件，被法院判刑3年，並在執行刑罰前先進行5年監護，全案定讞，並交由台北地檢署執行。不料，他卻在19日上午於醫院趁隙脫逃，院方緊急報警，警方也隨即展開追查，檢方則火速開立拘票進行通緝，並公布其穿著，當天簡男身穿白色上衣、黑色長褲，外罩長袖方格紋襯衫。

經警方追查發現，簡男原先一直在基隆市區徘徊，還在西定路一處超商竊取2瓶飲料，隨後又往濱海、八斗子、瑞芳等處移動，最終搭乘客運到台北市松山區，並於南京東路及三民路口下車，又曾台北車站附近、龍山寺、西門町等地現身，而最新消息指出，簡男20日當天中午從龍山寺捷運站搭車，到板橋新埔站下車。

對此，雙北警方繃緊神經追緝，稍早終於在新莊將人逮捕，至於詳細案情仍待進一步調查釐清。

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