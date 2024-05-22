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社會 社會焦點 保障人權

獨／BMW保養被偷開！深夜趴走7hrs國道飆速149km　她收紅單氣炸

▲▼車主事後收到紅單氣炸了。（圖／陳小姐提供）

▲陳小姐將車子開到保養廠美容，事後竟收到時速149飆速紅單，還被扣照。（圖／陳小姐提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄一名陳姓女子控訴，先生將BMW轎車開到汽車美容廠保養，但車行人員未經夫妻兩人同意就將車子開上路，半夜在國道上狂飆，時速149公里被拍照，導致她事後收到罰單，車子還被扣牌，怒嗆車行：「太沒水準了！」

「太扯了！」陳小姐說，透過先生的朋友知道這間保養廠，4日晚間10點半，先生將車子開去仁武區保養，換了前保桿、輪胎、大燈，5日下午4點多依約定時間取車，沒想到21日竟無預警收到國道超速罰單，車牌還被吊扣。

▲▼車主事後收到紅單氣炸了。（圖／陳小姐提供）

▲陳小姐怒控保養廠沒水準。（圖／陳小姐提供）

根據陳小姐提供的罰單，違規時間是發生在5日凌晨3點57分，車子行經國道一號南下368公里處，該路段速限100公里，而當時測定行駛速度149公里，被警方依法舉發，並處新台幣1萬2000元罰鍰。

陳小姐和先生今日到監理所申訴並至派出所提告，她表示，在調閱行車紀錄器時，發現5日的畫面竟消失，懷疑可能是被車行人員刪除，企圖掩蓋行徑。經警方調閱車牌辨識系統，發現5日凌晨3點多，車子從車行被開出去，中間消失約2個小時，上午7點30分，車辨又擷取到車子行經三民、新興、苓雅等區，最後才上國道，約上午10點才回到仁武保養廠，不過並無法得知開車的人是誰。

陳小姐控訴，當時取車時，車行人員都未告知擅自將車子開出去，遑論是開上國道超速，事後她詢問車行，但車行人員至今一概不承認，只丟一句「不知道」，且電話也不接了，直到事情在網路上曝光後，車廠老闆下午5點多才打電話告知，承認開車的人是車行員工，但不清楚詳細情況。

▲陳小姐指控車行人員擅自開車趴趴走，還開上國道超速被扣照。（圖／陳小姐提供）

▲▼陳小姐的BMW新車價要250萬元。（圖／陳小姐提供）

▲陳小姐目前身孕，無奈表示，不可能要她大著肚子騎機車吧。（圖／記者許宥孺翻攝）

「要試車也要告知，結果在市區趴趴造！」陳小姐氣憤地表示：「車子開出去就算了，還讓我的車被扣牌，這就過分了！我現在懷孕，不論是工作或是產檢都需要車子，總不可能大著肚子騎摩托車吧？這是我生氣的點，車子一扣就是半年，半年後我的小孩都出生了！不可能出了月子中心沒有車子開吧？」

記者向保養廠致電求證，聯絡方式為一組手機號碼，能撥通但車行人員遲遲未接電話。不過據了解，今日保養廠未開門營業。

▲陳小姐控訴車行人員偷開車，還害她收超速紅單被吊照 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲陳小姐控訴車行人員偷開車，還害她收超速紅單被吊照 。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方表示，29歲陳姓男子將自小客車開至仁武區保養廠保養，該保養廠人員未經車主同意逕自使用，並遭舉發違規而查扣拍照，分局依強制罪受理，並以單一窗口傳真至仁武分局進行後續偵辦。

國道警方表示，依據「高速公路及快速公路交通管制規則」第5條第1項前段規定，汽車行駛高速公路及快速公路應依速限標誌指示；若超速40公里以上，依照現行道路交通管理處罰條例第43條第1項第2款規定，處新臺幣6000元以上3萬6000元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛，另同條第4項規定處罰車主「吊扣該汽車牌照6個月」。高雄區監理所表示，民眾對於裁罰有疑義，申訴流程可先洽高雄市政府裁決中心。

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