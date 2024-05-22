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簡郁紘逃亡4天「每天都長不一樣」　3度變裝落網！清晰面容曝光

▲▼簡郁紘逃亡4天「每天都長不一樣」　3度變裝落網！清晰面容曝光。（合成圖／記者陳以昇攝）

▲簡郁紘逃亡4天，每天外表都有出入，今晚在新莊狼狽落網。（合成圖／記者陳以昇攝）

記者陳以昇、柯沛辰／新北報導

39歲殺人未遂犯簡郁紘19日從基隆的醫院逃脫，搭客運、捷運逃亡整整4天，足跡遍及北北基，22日晚間在新北市新莊落網。不過，簡男一連4天趴趴走，每次被捕捉到的外表都有些許出入，其中一天還穿上長袖方格紋襯衫，但落網時卻是穿藍色T恤，面容也憔悴不少。

據悉，簡郁紘患有思覺失調，今年1月23日晚間尾隨一名民眾，並趁對方不注意時，持玻璃酒瓶重擊對方頭部，被法院依殺人未遂判刑3年，並在執行刑罰前先進行5年監護，全案定讞，交由台北地檢署執行。

不料，簡郁紘19日上午於醫院脫逃，徒步逃往基隆市區徘徊，並在西定路一處超商竊取2瓶飲料，往濱海、八斗子、瑞芳等處移動，後來當天下午他搭乘首都客運「1579」前往台北市松山區，並在南京東路、三民路口下車。

到了20日，簡男在台北車站附近、龍山寺、西門町等地出沒，還從龍山寺捷運站搭車，到板橋新埔站下車，隨後從5號出口步行往環河西路方向離開，讓警方繃緊神經。所幸經過連日追查，警方總算在新莊逮到人，讓許多民眾放下心中大石。

▼簡郁紘落網時身穿藍色T恤，與先前監視器畫面追蹤到的影像有出入。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼簡郁紘逃亡4天「每天都長不一樣」　3度變裝落網！清晰面容曝光。（圖／記者陳以昇攝）

▼簡郁紘戒護就醫期間逃跑，基隆市警察局發布緊急查緝專刊，但與落網時的樣貌有出入。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼ 殺人未遂罪嫌犯簡郁紘，戒護就醫期間逃跑，基隆市警察局發布緊急查緝專刊。（圖／記者郭世賢翻攝）

 
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