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不是電視遙控器！他一看「20～28°C」驚：沒看過　過來人秒讚

▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢1公社）

▲原PO沒看過這種遙控器。（圖／翻攝自爆廢1公社）

記者鄺郁庭／綜合報導

「沒看過這種冷氣遙控器…」有網友日前在「爆廢1公社」分享一張照片，只見他拍下一支很特別的冷氣遙控器，上面按鍵超多，除了上下鍵外，甚至有20°C～28°C共9個鍵。照片一出，就有網友心動，「好適合老人家用～」、「覺得這蠻方便的耶」，意外引發話題。

原PO在「爆廢1公社」貼出照片，直呼「沒看過這種冷氣遙控器…直接選溫度。」只見遙控器中間，有一大塊區域都是灰色按鍵，除了續冷、降溫、昇溫鍵外，其它都是冷氣溫度，分別是20°C～28°C。下方的定時按鍵也是類似設計，可以直接選擇定2、3、4、5、8、10、12小時。

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照片引發熱論，「怎麼沒有零度可以選」、「這種的定時真的很方便好用」、「這適合給我爸用，冷氣很愛開29還是30」、「好方便喔！有時候定時不小心按過頭，就要再輪一圈」、「這遙控器很明顯告訴大家：冷氣如果要超過28度，不如直接關電源！#前人的智慧要聽啊」、「很直覺，要幾度直接按」、「還以為電視遙控器哈！」

有內行就指出，這支是定頻冷氣的通用機板的遙控器，現在似乎還有變頻專用的通用機板。還有過來人表示，「一、二十年前就有了，以前是冷氣電腦板壞了，客戶嫌原廠太貴，就會用這種俗稱白牌的去改電腦板，附的遙控器就會有這種的。」

也有人直呼，「這不夠老，我家的更老，只有跟電風扇一樣的拉繩，冷、強冷，還有通風」、「我家就有啊，而且按鍵更多」、「我夏天睡覺的按鈕就是電源-低速-28-3小時」、「通用型主機板附的遙控器，很常見。」

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關鍵字：

冷氣遙控器特別設計多功能熱議驚奇

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