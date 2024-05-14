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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「不能縱容抖音影響下一代」　綠委將提案限制TikTok在台營運

▲▼陳冠廷 民進黨籍立委 陳明文兒子。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委陳冠廷。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

美國總統拜登4月底簽署法案，要求短影音平台TikTok（抖音國際版）脫離中國母公司字節跳動（ByteDance），若於9個月內不出售美國資產將被封殺。民進黨立委陳冠廷周日（12日）以英文投書媒體，直指「絕不能縱容TikTok對下一代不可逆的影響」，且由於TikTok威脅國家安全和社會規範，他將借鑑美國，提出限制TikTok在台營運的立法。

針對管制TikTok的議題，行政院會本月初推出打詐專法「詐欺犯罪危害防制條例」草案，當中規定網路廣告平台業者須「類落地」，公開揭露法律代表、直接通訊聯繫方式等資訊，同時亦有防詐義務，須配合移除下架投資詐騙廣告。而陳冠廷日前受訪時透露，已著手草擬「反境外勢力介入社群媒體管制法」草案，遏止敵對勢力透過社群平台監控、審查國人。

陳冠廷周日投書《Taipei Times》發聲，直指TikTok讓中國政府可對他國進行監控、認知戰，其將使用者的資料傳回中國的作法令人擔憂，此外，TikTok還可以操控演算法，推廣對中國有利的內容，影響公眾輿論及選舉，「台灣應該特別警惕」。

陳冠廷認為，台灣約有500萬名活躍的TikTok使用者，其中57％使用者未滿40歲，北京試圖在政治、經濟、文化方面實施「不對稱滲透」，除此之外，TikTok也對年輕人的身心健康構成嚴重威脅。他舉例，TikTok上的「昏迷挑戰（Blackout Challenge）」至少造成20名15歲以下的兒童死亡。該挑戰鼓勵使用者使用繩狀物品勒住自己直到昏迷為止。

「我們絕不能縱容TikTok對我們下一代不可逆的影響」，陳冠廷說明，他將借鑑美國，提出限制TikTok在台營運的立法，同時呼籲行政部門，特別是數位發展部，認真看待TikTok對台灣的威脅並積極提出對策。

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