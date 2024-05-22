違停嗆「有種開槍」　工人襲警只要求歸還1物：有歷史意義

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿城（化名）去年11月將汽車停放在路中間，面對警員要求下車，他竟大聲嗆聲「有種你開槍啊」、「大聲又算什麼啦」，還拿出車上3支令旗揮擊，導致警員受傷。雖然阿城事後辯稱是不小心打到警員，但橋頭地院法官審理之後，仍依妨害公務執行罪判處他拘役45日，得易科罰金4.5萬元。

▲阿城不僅出言嗆聲，還拿令旗打傷警員。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿城去年11月間因故將汽車停放在路中間占用車道，經民眾報案，警員到場處理並要求阿城下車，沒想到阿城竟對警員大聲嗆聲，包含「有種你開槍啊」、「叫你開槍你不敢開」、「大聲又算什麼啦」等話，接著又拿出車上的3支令旗揮擊，導致警員臉部、雙手擦挫傷，連身上的密錄器也被打掉。

阿城被逮之後辯稱，當時是因為汽車沒有油，所以停在路中間，看到警員情緒比較激動，他是不小心拿令旗打到警員。不過，橋頭地院法官並不採信阿城的說詞，並認為他以強暴方式妨礙值勤警員，不僅藐視公權力，還影響到社會公共秩序，因此依妨害公務執行罪判處他拘役45日，得易科罰金4.5萬元。

另外，阿城在法院審理期間供稱，那3支令旗是某廟宇所有，他只是幫忙保管而已，令旗具有歷史意義，希望不要被沒收。對此，檢方表示無意見，加上沒有積極證據足以證明令旗是阿城所有，令旗也不是違禁物，經法官審酌之後，決定不予宣告沒收，全案仍可上訴。