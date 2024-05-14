律師勾結詐團當軍師！遭爆「贓款藏法官辦公室」　橋頭地院回應了

▲律師鄭鴻威涉與詐騙集團勾結，擔任「軍師」一角，洩漏檢方偵辦內容供詐團套招、躲避查緝，每月坐領300萬元。（圖／記者劉昌松攝）

記者陳宏瑞、莊智勝／高雄報導

律師鄭鴻威被控勾結詐騙集團、以陪同應訊之便洩露檢方偵辦內容供詐團套招或躲避查緝，扮演「詐團軍師」，13日下午裁定鄭鴻威及其助理林佳毅續押3個月。而昨再召開延押庭時，庭上卻爆出鄭疑似把部分款項藏匿在橋頭地院石姓法官辦公室；對此，橋頭地院昨夜表示已展開內部調查。

檢方起訴指出，在台南執業的律師鄭鴻威（27歲），涉與詐團合作，利用陪同車手等成員應訊之便，將檢方偵辦內容洩漏給詐團首腦，以便套招或躲避查緝，後因合作的詐團遍及北中南、分身乏術，鄭男「派案」給當地的律師學弟妹或同業接手，每件洩密各給約4萬元酬勞，鄭以詐團軍師身分月領300萬元。

檢調2023年查獲1件詐團車手時，揪出鄭鴻威涉勾結詐團洩密等犯行，台北地檢署主任檢察官劉仕國、檢察官王文成指揮調查局發動多次搜索約談，於13日依法起訴鄭鴻威等16名律師、林佳毅與提供虛擬貨幣錢包洗錢的李姓會計師。

而原本在押的鄭鴻威與助理林佳毅13日下午也召開延押庭，未料庭上檢方卻爆出鄭疑似將部分贓款藏放於橋頭地院一位石姓法官辦公室中，因此請求續押，以防勾串滅證。對此，鄭則當庭反駁此指控是「子虛烏有」，辯稱他與該名法官是老朋友，對方擔任法官前曾任職建設公司，他託這位法官幫找買屋機會，今年（2024年）1月把預付款寄放給對方，跟本案無關，否則他大可預先清空名下帳戶存款隱匿財產。

橋頭地院13日表示，為回應檢方質疑，雖石姓法官未曾經檢方列為關係人而予偵訊，亦未曾審理鄭鴻威律師擔任辯護人之案件，但秉持勿枉勿縱精神，已即刻就此事件著手進行內部調查。