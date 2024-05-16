法官辦公室幫詐團藏300萬　一張照片超諷刺

▲涉詐律師張作詮（左起）、被詐騙集團冒用名義的郭源安律師、發覺律師涉進行偵辦的台北地檢署檢察官郭宣佑、幫詐團藏錢及送錢的橋頭地院法官石育恩2017年是室友。



圖文／鏡週刊

本刊14日獨家踢爆橋頭地院法官石育恩利用法官公務網路查偵辦中的詐團資訊及幫詐團送律師費10萬元、桃園地檢署檢察官吳亞芝也捲詐團，如同司法版無間道，台北地檢15日表示全案偵辦中，橋頭地院發聲明指出，石育恩在今年3月寫報告說在分發至橋頭地院前的確有幫朋友代轉律師費，至於檢察官開庭時曝出石育恩在辦公室幫詐團藏300萬元，是看報導才知道，已將全案移送法官自律委會員審議。

石育恩幫詐團藏錢一事曝後，司法界流傳一張照片引發熱議，是律師郭源安2017年在臉書發的照片，當是他們是室友，由左至右分別是現在的涉詐遭起訴的律師張作詮、被詐騙集團冒用名義的郭源安律師、發覺律師涉進行偵辦的台北地檢署檢察官郭宣佑、幫詐團藏錢及送錢的橋頭地院法官石育恩，當時他們都是法律系的室友，如今雖都在法律界服務，但分別成了被告、被害人、執法者及嫌犯，一張照片超級諷刺。

本刊獨家踢爆桃園地檢署檢察官吳亞芝竟幫忙涉詐團的律師男友朱一品出謀劃策，朱一品遭列為詐團軍師起訴書中，提及吳亞芝檢察官會幫男友朱一品即時監看「律師派案群組」，告訴朱一品有被派到案子，吳亞芝還曾在LINE中建議男友可與詐團軍律頭鄭鴻威律師談合作模式，司法界對於橋頭地院法官石育恩幫詐團藏錢及送錢及檢察官吳亞芝幫詐團律師出計謀都大嘆世風日下，其中石育恩法官及被告鄭鴻威律師等多人都是政大法律系畢業，也都剛出社會及任法官不久，不少司法官認為在司法官及律師的養成教育上要再加強。

▲涉詐律師張作詮（左起）、被詐騙集團冒用名義的郭源安律師、發覺律師涉進行偵辦的台北地檢署檢察官郭宣佑、幫詐團藏錢及送錢的橋頭地院法官石育恩2017年是室友。（讀者提供）



本刊調查，在這波司法無間道中，鄭鴻威律師及石育恩法官、吳亞芝檢察官被司法人罵翻，但有法官及檢察官大讚台北地檢署檢察官郭宣佑，郭宣佑在偵辦其他案件時，發現很多同學涉入，因此上簽公文偵辦，並主動迴避，很多他的法律系同學因此陸續被收押，展現了司法的價值及檢察官正義的力量。

橋頭地院聲明指出，石法官於今年3月間主動報告，在尚未分發至橋頭地院擔任法官前，曾代朋友轉交律師費給涉案律師，法院接獲這報告後，就這事件進行調查，連同石育恩查得可能涉及不當查詢資料的調查結果，已提供給司法院政風處，再輾轉提供給廉政署參辦。

至於石育恩被指收受現金300萬元並放置辦公室，法院自媒體報導中知悉，已進行調查，橋頭地院指出，已將綜整石育恩法官所涉爭議行為，依各級法院法官自律實施辦法，送交自律委員會審議。



更多鏡週刊報導

【獨家】【法官捲詐團1】石育恩法官坦承幫詐團軍師送錢 金額曝光

【法官捲詐團2】法官不只替詐團送錢 還有這違法遭司法院抓包

【獨家】【法官捲詐團3】建議律師男友與詐團合作 女檢淪司法版無間道遭查